Nel fandom di Javier Martinez c'è chi ha esultato per le parole che il ragazzo ha usato per replicare alle cattiverie dell'ultimo periodo, soprattutto quelle che sarebbero state dette sulla fidanzata Helena Prestes. Mentre si dirigeva in palestra, infatti, il 31enne ha invitato i suoi sostenitori a non dare importanza alle opinioni degli "stupidi", di non abbassarsi al loro livello.

Le dichiarazioni di Javier sui social

Manca pochissimo alla "reunion" tra Helena e Javier, ma nel frattempo entrambi stanno portando avanti la loro vita professionale, chi a New York e chi a Lecco.

Oggi, 22 maggio, Martinez ha scelto di esporsi in maniera piuttosto netta contro gli haters che continuerebbero a prendere di mira sia lui che la fidanzata.

In un video nel quale si è rivolto ai fan, infatti, il pallavolista ha detto: "Uno è all'altezza delle persone con le quali discute. Mi spiego, se io discuto con uno stupido anch'io sono uno stupido. Voi che siete intelligenti, non immischiatevi con questa gente. Il mio consiglio? Non si discute con gli stupidi perché vogliono solo attirare l'attenzione, non diamogli tutto questo peso".

La reazione dei fan

Le parole di Javier sono state accolte con entusiasmo da chi sa benissimo a chi erano rivolte e perché le ha dette proprio in questi giorni.

"Mamma mia Martinez, mi fai volare", "Impeccabile, come sempre", "Il nostro arciere preferito", "Inutile perdere tempo con gli stupidi, provate a dire che non ha ragione?", "Tra gli stupidi di cui parla c'è anche chi ha vomitato odio verso la sua fidanzata", "Ha fatto strike", "Sono orgogliosa di seguire un ragazzo così speciale", "Bella frecciatina", "Messaggio forte e chiaro", "Si è messo davanti a lei per l'ennesima volta", "Ha detto tutto lui", si legge su X.

Evento a Capri a fine maggio

In poche parole Javier ha consigliato a chi vuole bene a lui e a Helena di non replicare agli attacchi di persone che non vedono l'ora di metterli in difficoltà, anche perché è certo che non ci riusciranno.

Gli Helevier, comunque, stanno per ricongiungersi dopo un mese di lontananza: dal 29 al 31 maggio, infatti, Prestes e Martinez saranno al Vip Champion, un evento di beneficenza che si terrà a Capri e al quale parteciperanno molti altri personaggi noti.