Mentre era in live con Helena Prestes su TikTok, Javier Martinez ci ha tenuto ad avvisare gli hater che ha deciso di agire contro di loro. Dopo aver ricordato a tutti che uno dei suoi fratelli è un Carabiniere, il 31enne ha detto che manderà diverse "letterine" (querele) agli utenti che continueranno ad insultare sia lui che la fidanzata, e ha punzecchiato queste persone ringraziandole per tutti i soldi che gli faranno fare.

Le stoccate di Javier in diretta

L'altra sera Helena ha fatto una lunga diretta su TikTok e ad un certo punto si è collegata con Javier e Mattia (Fumagalli, ex concorrente del GF), che erano a cena con la famiglia di quest'ultimo.

Mentre chiacchierava con la fidanzata, però, Martinez si è imbattuto nei commenti negativi di qualche utente e ne ha approfittato per svelare cosa ha pensato di fare per contrastare gli attacchi degli hater.

"Io sono contento se queste persone si espongono, anche perché ho un fratello Carabiniere e so benissimo dove andare a toccare. Voglio mandare qualche letterina, ho già una lista. Continuate pure, anzi grazie mille perché mi farete fare tanti soldi", ha detto il pallavolista con la complicità della compagna dall'America.

Aspetto le letterine ...il fratello di javi sta lavorando alla grande

😏😉 — 🇦🇷🤍🇦🇷javier stan account (@peppayuppy) May 6, 2026

L'entusiasmo del fandom

La notizia che Javier ha deciso di querelare gli hater ha reso felici tutte le persone che non sopportano più gli insulti gratuiti che il 31enne e Helena ricevono quasi quotidianamente sui social.

"Aspetto con ansia queste letterine, il fratello di Javier starà lavorando alla grande", "La lista è bella lunga e non è quella della spesa", "Li farete mangiare da qui a molti anni", "Bravi, asfaltate questi sfigati", "Era ora", "Finalmente è arrivato il momento di dire basta", "Ci sarà da ridere", "Sono stufi, fanno bene ad agire legalmente", "Quanto ho aspettato questo momento", "Per me è Natale", "Queste sì che sono belle notizie", "Festeggiamo", si legge su X.

Il legame nato nella casa del Grande Fratello

In questo periodo in cui Helena è lontana per motivi di lavoro, Javier sta trascorrendo molto tempo con un ragazzo che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene.

Uno dei primi a sostenere gli Helevier al Grande Fratello è stato Mattia, l'insegnante di sci che ha vissuto all'interno della casa per qualche mese e che tutt'ora è molto amico (e anche "vicino di casa" a Lecco) sia di Martinez che di Prestes.