L'avventura di Javier Martinez con la squadra di pallavolo di Terni si era conclusa con un'amara retrocessione, ma nel giro di un paio di settimane la situazione si è ribaltata. Il team di cui il 31enne è stato leader nell'ultima stagione, infatti, è stato ripescato e giocherà nel campionato di A3 anche l'anno prossimo.

Belle notizie per il gruppo capitanato da Javier

Sono passate poche settimane da quando Javier ha salutato Terni e la squadra che ha provato a trascinare verso la salvezza per mesi, purtroppo senza riuscirci.

A causa di diverse sconfitte nei play-out, infatti, il team capitanato da Martinez è andato incontro ad un'amara retrocessione, ma la delusione dei tifosi è durata poco.

In questi giorni, infatti, la Terni Volley Academy è stata ufficialmente ripescata e quindi giocherà in A3 anche la prossima stagione.

Quasi sicuramente il 31enne di origini argentine non sarà più nella rosa perché ha deciso di prendersi un periodo di pausa dalla pallavolo per dedicarsi ad altri progetti.

La richiesta ai fan

In questi giorni sul web si è parlato di Javier anche per un accorato appello che ha fatto alle persone che lo seguono sui social.

"Ragazzi potete segnalare questo profilo TikTok? Non sono io, grazie", ha scritto Martinez accanto allo screenshot dell'account che si starebbe spacciando per lui da diverso tempo.

"Segnaliamo in massa", "Questo è furto d'identità", "Dovrebbe mettere il verificato al suo profilo, così viene riconosciuto come celebrità", hanno replicato alcuni utenti su X.

La nostalgia di Helena

Nelle ultime ore i fan più attenti non si sono lasciati sfuggire i like che sia Helena che Javier hanno messo ad alcuni video della loro esperienza al Grande Fratello.

"Riescono ad essere sottoni anche a chilometri di distanza", "Chissà quanto si stanno mancando", "Secondo me a breve impazziscono", "Manca a me vederli insieme, figurati a loro", "Questa lontananza non sta facendo bene a nessuno", "Stupendi e puri", si legge su X in questi giorni.

Chi segue gli Helevier da tempo saprà che la modella è a New York da un paio di settimane per motivi di lavoro, e quasi sicuramente non rientrerà in Italia prima della fine di maggio.