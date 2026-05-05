Sono passati pochi giorni da quando Javier Martinez si è trasferito a Lecco, ma i suoi fan più affezionati hanno già notato un cambiamento che li sta rendendo molto felici. Il 31enne sta pubblicando molti contenuti della nuova vita in Lombardia, o meglio molti di più rispetto a quelli a cui i suoi sostenitori erano abituati. Questa versione più social del pallavolista sembra aver già conquistato tutte le persone che lo seguono e lo supportano a distanza da più di un anno.

La scelta di Javier conquista

Da circa una settimana Javier è da solo a Lecco perché Helena è volata in America per lavoro, ma questo distacco sembra aver convinto il ragazzo ad accontentare una richiesta che i fan gli facevano da molto tempo, quella di diventare un po' più social.

In questi giorni, infatti, Martinez ha pubblicato tanti contenuti su Instagram, in particolare foto e video della sua quotidianità nella città dove si è trasferito con la fidanzata.

Solo nelle ultime 24 ore il giovane ha postato il filmato di un simpatico botta e risposta che ha avuto con Amy (il cane di Prestes che vive con loro), quello di una passeggiata che ha fatto e un altro che ha registrato mentre si asciugava i capelli in bagno.

Sentiti libero di continuare ...non fermare questa tua vena social di oggi😏 pic.twitter.com/nEmyf5jcyz — 🇦🇷🤍🇦🇷javier stan account (@peppayuppy) May 5, 2026

La reazione del fandom

Questa versione più social di Javier sembra aver già fatto breccia nel cuore dei fan, soprattutto in chi ha sempre seguito il ragazzo indipendentemente dalla sua bella storia d'amore con Helena.

"Non smettere mai", "Sentiti libero di continuare", "Questa tua vena social ci piace tanto", "Non ti fermare Javier", "Ma quanto sta pubblicando? Adoro", "Non so se dipende dall'assenza di Helena, ma sto amando tutto ciò", "Troppo carino", "Non ci mollare proprio adesso", si legge su X in queste ore.

Pausa di riflessione sul futuro nella pallavolo

Un paio di settimane fa Javier ha concluso la sua avventura con la Terni Volley Academy, ma ci ha tenuto a precisare che non sa ancora se smetterà di giocare definitivamente.

"Ci sto pensando, mi prenderò qualche mese. Adesso lavorerò su altri progetti e, nel caso decidessi di tornare, c'è sempre il mercato di gennaio", ha detto Martinez sul suo futuro in una live che ha fatto di recente su TikTok.