Karl Urban, l'attore che interpreta Billy Butcher nella popolare serie The Boys, ha deciso di intervenire direttamente nel dibattito online, rispondendo alle numerose critiche rivolte alla quinta e ultima stagione dello show. La sua reazione arriva a pochi giorni dalla pubblicazione del trailer finale e in vista dell'uscita dell'episodio conclusivo su Prime Video. Molti fan hanno espresso la loro insoddisazione, lamentando una trama percepita come divagante, presunti segni di tagli al budget, una carenza di scene d'azione epiche e un'eccessiva attenzione dedicata alla preparazione dello spin-off Vought Rising.

La risposta di Urban alle critiche dei fan

Le discussioni online hanno raggiunto un picco quando un utente, identificato dal nickname @soupypoop69, ha pubblicato un video su Instagram esprimendo forti critiche sull'umorismo e la direzione narrativa della stagione. Karl Urban non ha esitato a replicare, adottando il suo iconico stile da Billy Butcher. L'attore ha scritto: «Umorismo da idioti? Figliolo... Il tuo nickname è letteralmente soupypoopy69 e per tua informazione Eric Kripke ha scritto questa roba perché è quello che Clara avrebbe voluto». Questa risposta, caratterizzata da un tono ironico e pungente, ha rapidamente catturato l'attenzione del pubblico e ha ricevuto il plauso di altri membri del cast, tra cui Laz Alonso (interprete di Latte Materno), che ha commentato con tre emoji che ridono.

Il dibattito sulla stagione finale e il riferimento a "Clara"

La battuta su «Clara», utilizzata da Urban nella sua replica, è un riferimento diretto a un dialogo pronunciato da Soldier Boy nell'episodio sei, intitolato Though the Heavens Fall. Questa frase è diventata rapidamente un meme e uno slogan tra gli spettatori più assidui della serie. Nonostante le polemiche, lo showrunner Erik Kripke ha difeso con fermezza le scelte creative adottate, ribadendo che la serie ha sempre saputo bilanciare sapientemente scene d'azione, momenti di satira e narrazioni più emotive. Il dibattito tra i sostenitori e i detrattori della stagione finale continua a infiammare i social media, con alcuni spettatori che apprezzano la maggiore profondità dei personaggi e altri che, invece, rimpiangono un ritmo narrativo più incalzante. La decisa risposta di Urban ha indubbiamente contribuito a mantenere viva l'attenzione sulla serie e sulle sue controverse direzioni narrative.