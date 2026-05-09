Bahar sfogherà tutta la sua rabbia su Sirin nella puntata de La forza di una donna di lunedì 11 maggio: "Ti tolgo la vita", urlerà durante il pestaggio.

Le anticipazioni tv rivelano che a far perdere il controllo a Bahar sarà vedere Doruk in procinto di buttarsi dalla finestra. Quando scoprirà che è stata Sirin a convincere suo figlio, Bahar non potrà più subire.

L'ultima follia di Sirin a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la follia di Sirin toccherà un punto di non ritorno. Tutto avrà inizio con una forte rabbia che la ragazza reprimerà dopo il licenziamento di Emre.

Sirin proverà a spiegarsi con Enver, ma l'uomo sarà stanco delle sue bugie e non avrà voglia di ascoltarla. Nel frattempo, la ragazza vedrà la vita di Bahar sempre più serena e non ne potrà più: studierà una vendetta diabolica per rovinare la vita a sua sorella. Sirin non si accontenterà più di sedurre il fidanzato di Bahar, perché capirà che la cosa più importante per lei sono i suoi figli. Doruk sarà nel mirino di Sirin e l'occasione per fargli del male le si presenterà su un piatto d'argento. La ragazza busserà alla porta di Bahar e ad aprirle sarà solo il bambino che le dirà che sua madre sta dormendo. A quel punto Sirin inviterà Doruk a fare un gioco con lei: lui dovrà lanciarsi dalla finestra e lei lo aspetterà in strada e lo prenderà al volo.

L'ingenuità di Doruk sarà disarmante: il bambino crederà davvero che sua zia voglia fare questo gioco speciale e salirà sul davanzale per buttarsi.

La vendetta di Bahar dopo il gesto di Sirin

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 11 maggio, Bahar si sveglierà appena in tempo per vedere Doruk in piedi sul davanzale, pronto a lanciarsi. La donna, terrorizzata, afferrerà il bambino e gli chiederà come gli sia venuti in mente di buttarsi. Appena capirà che dietro tutto questo c'è la zia Sirin, Bahar correrà in strada per affrontarla e anche se sua sorella scapperà, riuscirà ad acciuffarla. "Ti uccido" urlerà Bahar durante lo scontro fisico. Le urla faranno accorrere Enver e Ceyda che divideranno le due sorelle ed eviteranno il peggio.

"Voleva uccidere Doruk", urlerà Bahar fuori di sé e riuscendo a correre ancora verso Sirin. La donna sfogherà tutta la sua rabbia sulla ragazza che rischierà seriamente di finire i suoi giorni a causa delle botte.