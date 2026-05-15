La puntata di La forza di una donna in onda il 16 maggio segna un nuovo punto di svolta nella soap di Canale 5. Sirin torna a casa con l’obiettivo di recuperare del denaro nascosto da Enver, ma il suo piano fallisce e la sua posizione si fa sempre più fragile. Parallelamente, Bahar accompagna Fazilet in un incontro decisivo e, durante il tragitto, rivela finalmente una verità sconvolgente: Sirin è responsabile della morte di Sarp. Nel frattempo, anche il fronte sentimentale di Ceyda si riapre con nuove proposte e pressioni emotive.

Sirin nel mirino: il tentativo di furto fallisce

Sirin continua a muoversi in una condizione di crescente isolamento. Nascosta in un hotel degradato, decide di tornare a casa per recuperare il denaro che crede sia stato messo da parte da Enver. Tuttavia, il tentativo si rivela inutile: la ragazza non trova nulla e deve fuggire nuovamente senza aver ottenuto ciò che cercava.

La sua presenza non passa inosservata. Yusuf la vede e avvisa immediatamente Arif, alimentando ulteriormente i sospetti sul suo comportamento. Nel frattempo, anche sul piano clinico la situazione si complica: Enver e Jale si confrontano con un medico, che conferma la necessità urgente di un ricovero per Sirin in una struttura specializzata.

La ragazza appare sempre più instabile e fuori controllo, mentre le persone intorno a lei iniziano a valutare misure drastiche.

Bahar rompe il silenzio: la verità su Sarp cambia tutto

Il momento centrale della puntata arriva quando Bahar, durante un viaggio con Fazilet verso la casa editrice, decide di raccontare tutta la verità. La confessione è pesante: Sarp è morto a causa di Sirin, che avrebbe manomesso la flebo provocandone il decesso.

La rivelazione sconvolge Fazilet e segna un passaggio emotivo decisivo per Bahar, che sceglie di trasformare il dolore in verità pubblica. L’incontro alla casa editrice aggiunge un ulteriore colpo di scena: il libro non sarà pubblicato con il nome di Fazilet, ma con quello di Bahar, cambiando radicalmente la sua posizione nella storia.

Sul finale, si apre anche un nuovo fronte sentimentale. Ceyda riceve attenzioni da Emre, che prova a ricostruire il loro rapporto, mentre Raif si muove per sorprenderla con una proposta importante. Una serie di incastri che lascia aperti più scenari per le puntate successive, tra verità finalmente emerse e nuovi equilibri da costruire.