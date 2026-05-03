Fazilet sarà molto felice di vivere con Ceyda e i bambini nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Lascia che Satılmış distrugga tutto", dirà, "Amo il rumore".

Le anticipazioni tv rivelano che Ceyda e Raif saranno prossimi al matrimonio e Fazilet sarà entusiasta di avere la casa affollata.

Raif e Ceyda pronti alla nozze a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano un grande cambiamento per Fazilet. La scrittrice, infatti, mostrerà un lato di sé finora sconosciuto, aperto e solare. La storia d'amore di Raif porterà una ventata di freschezza in casa, tanto che Fazilet ammetterà che senza Ceyda la casa è spenta e vuota.

Presto ci sarà il fidanzamento ufficiale tra i due e per la proposta di nozze Raif si farà aiutare proprio da sua madre e da Bahar. Il sì di Ceyda segnerà un nuovo inizio e la serenità regnerà a casa di Fazilet. Prima della cerimonia che si dovrà tenere in una grande villa in montagna, Fazilet, Ceyda e Raif saranno a casa con i bambini e penseranno alla vita dopo le nozze. La scrittrice spiegherà che ha già contattato un'agenzia per assumere una donna delle pulizie. Ceyda sarà sorpresa e rifiuterà questa possibilità: "Ci sono già io che penso a tutto", dirà la donna, "Non voglio un'assistente". Fazilet le dirà che vorrebbe assumere un aiuto per le faccende più impegnative, ma il discorso sarà interrotto dall'arrivo di Satılmış che chiederà a Raif di riparare una macchinina.

Il grande cambiamento di Fazilet grazie all'arrivo di Ceyda e i bambini

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, l'atmosfera a casa di Fazilet sarà piena di gioia e, grazie alla presenza di Satılmış, anche molto agitata. Il bambino, infatti, non perderà la sua vivacità e Ceyda gli chiederà di stare attento per non infastidire Fazilet. La scrittrice, però, stupirà tutti: "Lascia che Satılmış distrugga tutto", dirà sorridendo felice, "Amo il rumore e amo il mal di testa". Fazilet aggiungerà che la casa affollata le mette allegria: "Lascialo gridare, correre, giocare", dirà ancora riferendosi al bambino, "Le nonne devono coccolare i nipoti". Satılmış sorriderà soddisfatto mentre Ceyda sarà senza parole ripensando alla donna scontrosa che era Fazilet quando l'ha conosciuta.