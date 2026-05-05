Ceyda, Raif, Arif e Bahar saranno bloccati in montagna nelle prossime puntate de La forza di una donna: una frana non permetterà ai quattro amici di tornare a casa.

Le anticipazioni tv rivelano che Ceyda e il suo fidanzato andranno alla casa in montagna con Bahar e Arif per valutare se celebrare lì le nozze. A causa di una frana, però, dovranno passare la notte lontani da casa.

Nozze in vista a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Ceyda e Bahar arriveranno momenti molto sereni dopo tanta sofferenza. Le due donne troveranno il grande amore con Raif e Arif e presto progetteranno il futuro insieme.

La prima sorpresa arriverà per Ceyda che si troverà a casa di Raif quando l'uomo fingerà di cadere dalla sedia a rotelle. Bahar e Fazilet, sue complici, lo sosterranno per inginocchiarsi e donare l'anello a Ceyda. Quest'ultima non potrà dire di no e sarà un momento di grande felicità per tutti. Fazilet si darà da fare con i preparativi e suggerirà a suo figlio di recarsi alla grande casa in montagna, per capire se per lui e Ceyda possa essere la giusta location delle nozze. Ceyda chiederà a Bahar e Arif di andare con lei e il suo fidanzato, per dare un loro parere e trascorrere qualche ora spensierata. Enver si prenderà cura dei bambini e sarà ben felice di farlo. In macchina, Ceyda spiegherà a Raif che lei non ha nessuna intenzione di sposarsi in montagna, quindi gli chiederà di pensare ad una scusa da trovare per Fazilet.

Una volta sul posto, però, la donna resterà senza parole per la bellezza da cui sarà circondata.

Una location da sogno per Ceyda e Raif

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Ceyda, Bahar, Raif e Arif vedranno la casa in montagna e ne saranno entusiasti. Il panorama mozzafiato e la sontuosità della villa saranno un sogno per Ceyda che cambierà decisamente idea e penserà che sarebbe fantastico celebrare le sue nozze lì. Fazilet farà trovare ai suoi ospiti anche una tavola imbandita, ma qualche imprevisto rischierà di rovinare tutto. Raif, infatti, riceverà una telefonata e comunicherà che la strada per il ritorno è stata bloccata da una frana. I quattro amici, quindi, dovranno passare la notte alla villa e prolungare il loro soggiorno.

Ceyda e Bahar vedranno un serpente nella loro camera e si rifiuteranno di dormire nel letto. Raif e Arif dormiranno con le donne sul divano, ma questo non rovinerà la magia di quei momenti vissuti insieme.