Cambio di programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano televisivo. A partire dal prossimo 18 maggio, la soap opera turca non andrà più in onda nella fascia daytime del pomeriggio, lasciando spazio alla serie Racconto di una notte, fiction che fino a questo momento non ha ottenuto i risultati sperati in prime time.

Una decisione che punta a rilanciare gli ascolti della rete nel pomeriggio, sfruttando una nuova collocazione per il titolo con protagonista Özge Özpirinçci. La soap, infatti, si è rivelata uno dei prodotti più seguiti delle ultime settimane, riuscendo a conquistare una media decisamente positiva in termini Auditel.

La forza di una donna cancellata dal daytime pomeridiano

Dal 18 maggio il pubblico dovrà dunque salutare l’appuntamento pomeridiano con La forza di una donna, che esce dalla programmazione quotidiana del daytime.

Al suo posto arriverà Racconto di una notte, serie che la rete proverà a rilanciare nella fascia pomeridiana dopo i risultati sottotono registrati in prima serata. Gli ascolti ottenuti nel prime time, infatti, non hanno rispettato le aspettative iniziali e per questo motivo si è deciso di tentare una nuova strategia televisiva.

La soap turca, invece, ha saputo costruire nel tempo una platea fedele e appassionata, diventando uno degli appuntamenti più apprezzati del pomeriggio televisivo.

Gli ascolti di La forza di una donna premiano la soap

Il bilancio Auditel di La forza di una donna resta decisamente positivo. La serie ha registrato ascolti in costante crescita nel corso delle settimane, riuscendo spesso a superare il muro dei 2 milioni di telespettatori con share molto competitivi.

Tra i risultati migliori spiccano diverse puntate che hanno raggiunto punte superiori al 20% di share, confermando l’ottimo gradimento del pubblico italiano nei confronti delle soap turche.

Numeri importanti che hanno permesso alla serie di affermarsi come uno dei prodotti più solidi del daytime pomeridiano, capace di garantire continuità negli ascolti e una forte fidelizzazione del pubblico femminile.

Racconto di una notte prova il rilancio nel pomeriggio

Con questo cambio di programmazione, la rete tenterà quindi di dare nuova visibilità a Racconto di una notte, sperando di intercettare una fascia di pubblico differente rispetto a quella della prima serata.

Resta da capire se i telespettatori affezionati a La forza di una donna seguiranno il cambiamento oppure se la cancellazione dal daytime pomeridiano finirà per creare malumori tra i fan della soap.

Nel frattempo, sui social, molti spettatori stanno già commentando la decisione della rete, sottolineando come la soap turca fosse riuscita a diventare un punto di riferimento fisso del pomeriggio televisivo grazie alle sue trame intense e coinvolgenti.