Sirin sarà catturata e Bahar e Ceyda si sposeranno nella puntata finale de La forza di una donna: un lieto fine previsto per il 22 maggio in prima serata.

Le anticipazioni tv rivelano che Enver fingerà di voler aiutare Sirin per consegnarla alla polizia. La ragazza sarà ricoverata in un ospedale psichiatrico. Bahar e Ceyda, invece, festeggeranno insieme le loro nozze.

Fine della corsa per Sirin a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che nel gran finale ci sarà giustizia per i protagonisti. Dopo aver tentato di uccidere Doruk, Sirin si darà alla fuga e si nasconderà in un motel.

Kismet rimanderà a sua partenza con Cem per aiutare la polizia a catturare la ragazza e tutto andrà per il meglio. Per giorni, Sirin riuscirà a farla franca, ma poi commetterà un grave errore: telefonerà a Enver implorando il suo aiuto e chiedendogli di raggiungerla per darle dei soldi. Questa volta il padre di Sirin non si lascerà impietosire dalla sofferenza della ragazza e fingerà di aiutarla solo per consegnarla alla giustizia. In un furgone parcheggiato davanti al motel, ci saranno Kismet e la polizia che attraverso un registratore ascolteranno dal vivo la confessione di Sirin a Enver. La ragazza si assumerà la responsabilità della morte di Sarp e del tentato omicidio di Doruk e non ci saranno più dubbi.

Appena Sirin varcherà la porta del motel sarà ammanettata.

Una lieto fine per Bahar e Ceyda: grande felicità

Il gran finale de La forza di una donna sbarcherà in prima serata venerdì 22 maggio. Sirin sarà rinchiusa in un ospedale psichiatrico dopo la cattura. La ragazza sarà ossessionata dalla felicità di sua sorella e quando leggerà il libro di Bahar in clinica avrà una forte crisi. Enver andrà a trovare sua figlia sperando in una sua guarigione, tanto che rifiuterà di andare a vivere con Bahar proprio per aspettare Sirin a casa. Nel frattempo, Bahar e Ceyda organizzeranno una grande cerimonia di nozze per entrambe. Le due amiche condivideranno il loro giorno più importante e sarà un momento davvero commovente.

Ceyda troverà finalmente la sua felicità accanto a Raif e Fazilet la coglierà in famiglia cin un grande entusiasmo. Bahar, invece, si lascerà alle spalle il passato doloroso e le minacce di Sirin per aprire un nuovo capitolo della sua vita. La protagonista, Arif e i bambini andranno a vivere a casa di Kismet dopo le nozze.