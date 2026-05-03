Da lunedì 4 al domenica 10 maggio tornano i nuovi episodi della soap turca La forza di una donna. Gli spoiler ruotano intorno a Sirin: la donna infatti confessa ad Arif di aver ucciso Sarp mentre si trovava in ospedale. Intanto Kismet è pronta a partire con Cem per evitare ritorsioni, visto che i due sono coinvolti in attività losche ma la partenza viene momentaneamente posticipata.
Anticipazioni La forza di una donna
In occasione dei nuovi episodi de La forza di una donna, le anticipazioni vedono Sirin al centro di diverse dinamiche.
Enver è sempre più preoccupato per l'atteggiamento della donna, al punto che teme che possa fare del male anche ai bambini.
Intanto con uno stratagemma, Arif registra Sirin mentre ammette di aver staccato la flebo a Sarp mentre si trovava in ospedale. Attraverso la confessione Arif si dirige da Kismet per incastrare la donna, ma le prove non sembra essere sufficienti. A quel punto Arif si confida con Ceyda ed entrambi escogitano un piano per far rinchiudere la donna; piano che sembra andare a monte visto che senza il consenso di Enver la donna non può essere ricoverata. Nel frattempo Sirin viene licenziata dal posto di lavoro, poiché si è lasciata andare ad una serie di cattiverie che sono arrivate all'orecchio di Emre. In seguito ad un confronto con Enver, Sirin perde il controllo ed in modo ingannevole cerca di spingere giù dalla finestra Doruk.
Kismet invece rivela di essere coinvolta in alcuni traffici con Cem e per evitare ritorsioni intende partire per un lungo viaggio. Tuttavia la partenza sembra essere posticipata fino a quando non verrà risolta la questione di Sirin. Infine Arda e Ceyda vengono adottate da Cem, ma quest'ultimo convince Dursun a firmare l'atto di adozione con l'inganno.
Dove e quando seguire la soap turca
È possibile seguire la tv soap turca targata Mediaset dal lunedì al sabato su Canale 5 alle ore 16:06. La domenica la soap viene anticipata alle 15:00 sempre sul quinto canale.
Tutti coloro che invece intendono seguire La forza di una donna in streaming e on demand possono farlo sul sito Mediaset Infinity in modo del tutto gratuito nella sezione dedicata alla nuova dizi ispirata alla serie giapponese Woman.