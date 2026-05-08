Da domenica 10 a sabato 16 maggio su Canale 5 sono pronti ad andare in onda i nuovi episodi de La forza di una donna. Gli spoiler raccontano di un rapporto ormai logorato tra Emre e Ceyda: l'uomo cerca di riconquistare la donna, ma lei dice di non amarlo più. Intanto Sirin è sempre più fuori controllo tanto che cerca di tornare a casa per rubare, ma viene messa in fuga.

Anticipazioni La forza di una donna

In occasione dei nuovi episodi della soap turca targata Mediaset, le anticipazioni prevedono nuovi colpi di scena. Dopo aver scoperto che Sirin ha ucciso Sarp, sono tutti convinti che la donna abbia bisogno di essere rinchiusa in una clinica per essere curata.

Nel frattempo Sirin è sempre più fuori controllo al punto che cerca di aggredire Doruk, che a sua volta viene prontamente salvato da Bahar. Non è finita qui perché Sirin cerca di tornare a casa per rubare i soldi nascosti da Enver, ma non riuscendo a trovare nulla si dà alla fuga. La fuga però viene notata da Yusuf che a sua volta avverte subito Arif.

Per quanto riguarda Ceyda, la donna ritrova la serenità e finalmente può vivere con il figlio Arda. La felicità della donna però viene subito interrotta, quando scopre che Emre ha trascurato i bambini perché ubriaco. L'uomo cerca di ricucire il rapporto con Ceyda, ma quest'ultima chiude definitivamente il rapporto. Intanto Raif cerca un modo per dichiararsi a Ceyda. Fazilet invece mette al corrente Bahar che il libro verrà pubblicato col suo nuovo.

Dove e quando va in onda la soap tv

È possibile seguire La forza di una donna la domenica su Canale 5 alle ore 15:15. Da lunedì al venerdì alle ore 16:05, mentre il sabato la soap turca viene trasmessa alle ore 15:30.

Tutti coloro che invece intendono seguire gli episodi on demand possono farlo sul sito Mediaset Infinity in modo del tutto gratuito.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, alcuni utenti hanno commentato le trame dei nuovi episodi.

Un utente ha scritto: "Finalmente Ceyda riuscirà a trovare il lieto fine dopo aver tanto sofferto". Un altro utente ha aggiunto: "Ma Emre cosa vuole da Ceyda? Basta, ti ha detto che non ti vuole più. Quindi fattene una ragione". Un ulteriore utenti si è soffermato su Sirin: "È proprio fuori controllo. Va fermata il prima possibile". Infine c'è chi ha affermato: "Menomale che era presente Bahar, sennò non so come sarebbe andata a finire per Doruk".