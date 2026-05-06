Satılmış avrà un suggerimento tenero e ingenuo per Emre nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 13 maggio: "Sposa mia madre, è più bella di Kismet".

Le anticipazioni tv rivelano che dopo la fine con Kismet, Emre prenderà sul serio le parole di Satılmış, tanto che azzarderà una proposta a Ceyda. L'uomo chiederà alla sua ex di tornare con lui e costruire una famiglia, ma lei rifiuterà. Ceyda ammetterà di amare un altro.

La fragilità di Emre ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda riceverà una splendida notizia: potrà restare con Arda.

La donna, in preda alla felicità, sveglierà i vicini e telefonerà a Emre per dirgli tutto. Al telefono risponderà Satılmış: "Papà è ubriaco", dirà a Ceyda che si precipiterà da loro. Quando la donna arriverà a casa di Emre troverà tutto in ordine, perché Satılmış ha pensato a tutto. Il bambino spiegherà di aver già fatto mangiare Arda e di aver sistemato sul comodino di Emre l'acqua per reidratarsi al suo risveglio. Ceyda andrà subito a svegliare il suo ex e poi andrà a preparare una bella colazione per tutti. Satılmış aiuterà suo padre a svegliarsi e lo consolerà per la fine della relazione con Kismet. "È un bene che ti abbia lasciato", dirà, "Troverai di meglio, sposa mia madre". Satılmış insisterà: "Mia madre è mille volte più bella di Kismet", dirà, "E sorride molto".

Il tentativo fuori tempo di Emre

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 13 maggio, Emre si alzerà e andrà a fare colazione. Ceyda avrà una notizia speciale per tutti: Arda non andrà più via. Satılmış sarà al settimo cielo e abbraccerà subito il fratellino: una scena a cui Ceyda non potrà resistere e si unirà a loro. Emre guarderà tutto con tenerezza e si renderà conto che niente è più importante della famiglia. Appena resterà da solo con Ceyda si ricorderà delle parole di Satılmış e si farà avanti. "Voglio costruire una famiglia con te", dirà, "Ci riproviamo?". Ceyda sarà sorpresa, ma ricorderà a Emre che lui non la ama come dovrebbe e non sarebbe giusto per nessuno dei due. Dopo il rifiuto della donna, Emre le chiederà se si è innamorata di qualcun altro. Lei, con un grande sorriso, confermerà.