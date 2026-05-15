Ceyda e Bahar si commuoveranno vedendosi per la prima volta in abito da sposa nella puntata finale de La forza di una donna di venerdì 22 maggio.

Le anticipazioni tv rivelano che il grande giorno sarà molto felice per Bahar e Ceyda, ma non mancherà la nostalgia. Sarà inevitabile pensare a Yeliz e Hatice, grandi assenti fisicamente ma sempre presenti nel cuore dei protagonisti.

Il grande giorno a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che dopo il viaggio in montagna, Arif farà a Bahar una proposta di nozze davvero speciale.

Doruk e Nisan sorprenderanno la loro mamma chiedendo se vuole sposare Arif, durante la festa di fidanzamento di Ceyda e Raif. Bahar sarà molto felice e accetterà con gioia di condividere il resto della vita con Arif. I preparativi inizieranno subito, perché Ceyda e Bahar decideranno di sposarsi nello stesso giorno rendendo la festa ancora più emozionante. Fazilet porterà le due donne in atelier per scegliere l'abito da sposa e le due amiche ne proveranno diversi. Quando Bahar e Ceyda usciranno dal camerino con l'abito dei loro sogni, non potranno trattenere le lacrime. Vedere la migliore amica così bella e felice sarà per un grande orgoglio per entrambe. "Sei così bella" si diranno Ceyda e Bahar confermando la scelta dell'abito.

Nel frattempo, anche Arif e Doruk penseranno al loro vestito e per questo si rivolgeranno a Enver.

Ceyda e Bahar a un passo dalla felicità

Nella puntata finale de La forza di una donna, Ceyda e Bahar renderanno ancora più speciale la loro amicizia scegliendo di sposarsi nello stesso giorno. La gioia sarà tanta, ma non mancherà la nostalgia per chi non potrà partecipare al grande evento. I pensieri di Bahar e Ceyda andranno alla loro amica Yeliz che ha condiviso con loro i momenti più difficili e che ha dato la sua vita per difenderle dai rapitori. Le due donne non potranno mai dimenticare il grande affetto che le legava a Yeliz, ma sentiranno anche forte la mancanza di Hatice. Bahar ricorderà gli ultimi abbracci con sua madre, arrivati troppo tardi perché per anni si erano allontanate. Ceyda e Bahar si guarderanno negli occhi e saranno pronte a fare il loro ingresso alla cerimonia, per dare inizio a una nuova vita felice.