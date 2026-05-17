Arda parlerà per la prima volta il giorno di nozze di Ceyda nell'ultima puntata de La forza di una donna di venerdì 22 maggio: "Mamma" sarà la sua prima parola e Satılmış avrà il merito di tutto.

Le anticipazioni tv rivelano che Satılmış si darà da fare per giorni affinché Arda parli. Il bambino ripeterà continuamente la parola mamma al suo fratellino e alla fine arriveranno i risultati.

I preparativi per il grande giorno a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano un finale di grandi emozioni per la serata di venerdì 22 maggio.

L'entusiasmo per le nozze di Ceyda, Raif, Bahar e Arif travolgerà anche i più piccoli che non vedranno l'ora di vivere il grande giorno. Doruk indosserà un abito rosso per condividere la gioia del matrimonio con la sua mamma, mentre Arda a sorpresa sceglierà da solo un abito arancione. Il bambino, con la sua spontaneità farà emozionare Ceyda che vedrà per la prima volta suo figlio prendere un'iniziativa, ma le sorprese per lei non finiranno qui. Satılmış, infatti, avrà intenzione di fare un grande regalo alla sua mamma: riuscire a far parlare il suo fratellino Arda. Quando Ceyda, Bahar e gli altri partiranno per la montagna, Satılmış si darà da fare e ripeterà più volte ad Arda la parola "Mamma", affinché lui possa ripeterla.

I risultati sembreranno scarsi: nonostante l'insistenza di Satılmış a cui si aggiungeranno anche Nisan e Doruk, Arda non dirà neanche una parola.

Emre e Satılmış avranno una grande sorpresa per Ceyda

Nella puntata finale de La forza di una donna che andrà in onda in prima serata venerdì 22 maggio, Ceyda e Bahar torneranno dalla montagna con una grande carica. Le due amiche si divertiranno a preparare la cerimonia di nozze e si emozioneranno quando vedranno i loro abiti da sposa. La mattina del matrimonio, Ceyda attenderà con ansia l'arrivo di Satılmış ed Emre. I due non arriveranno soli: con loro ci sarà la mamma di Ceyda che arriverà per abbracciarla. La sposa avrà un'altra grande gioia prima di sposare Raif: Arda, infatti, sorprenderà tutti perché parlerà per la prima volta.

"Mamma" sarà la sua prima parola, ma sarà seguita subito dopo da "Nonna", la donna con cui ha vissuto la sua infanzia. Ceyda resterà senza fiato e Satılmış sarà soddisfatto nel vedere i frutti del suo lavoro.