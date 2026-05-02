Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in onda a breve su Canale 5 rivelano che Bahar e Arif si scambieranno un bacio appassionato. Sirin, invece, diventerà sempre più cattiva, finendo per rivolgere la sua rabbia verso i nipoti.

Bahar e Arif si baciano appassionatamente

Bahar informerà Fazilet di nutrire un sentimento nei confronti di Arif. La donna affermerà di volere fare un passo verso di lui, approfittando dell'assenza momentanea dei bambini. La protagonista si avvicinerà al barista, baciandolo dolcemente sulle labbra. Il fratello di Kismet ricambierà entusiasta il gesto.

I due finiranno per scambiarsi un bacio appassionato. Bahar si recherà poi in un negozio per acquistare un rossetto per piacere di più ad Arif. Allo stesso tempo, quest'ultimo avrà un grave problema da risolvere. L'uomo scoprirà che Sirin ha posto fine alla vita di Sarp dopo aver ascoltato la sua confessione ad un ladro che si era introdotto all'interno della sua abitazione. Il barista metterà la donna con le spalle al muro, ottenendo la registrazione capace d'incriminarla per il delitto commesso.

Sirin prova ad uccidere Doruk

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Arif correrà da Kismet, che lo informerà di non poter utilizzare la registrazione in tribunale per incastrare Sirin poiché ottenuta in modo illegale.

Nel frattempo, la darklady diventerà sempre più cattiva, arrivando a far del male ai nipoti. La donna spingerà Doruk a lanciarsi dalla finestra, intenzionata ad ucciderlo per far soffrire Bahar. Il piano verrà sventato da quest'ultima, che racconterà l'accaduto a Enver e Arif. Sarà in questa circostanza che il barista confiderà all'amata e il sarto che Sirin ha posto fine alla vita di Sarp, manomettendo la sua flebo in ospedale dov'era stato ricoverato in seguito ad un incidente.

Fazilet ha capito che Ceyda e Raif sono legati da un sentimento vero

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio maggio su Canale 5, Enver ha chiuso i conti con Arif grazie alla vendita della casa.

Ceyda, invece, ha ricevuto da Raif un anello di fidanzamento che l'ha fatta sentire a disagio. La donna ha deciso di restituirlo, confidando a Bahar tutte le sue insicurezze. Kismet si è lasciata andare ed ha confessato a Cem di essere ancora innamorata di lui. Fazilet, invece, ha capito che tra suo figlio e Ceyda c'è un sentimento profondo. La scrittrice non ha compreso come mai la cantante abbia deciso di ridare l'anello di fidanzamento a Raif. Allo stesso tempo, Ceyda e Arif hanno iniziato a nutrire dei sospetti, sempre più sicuri del coinvolgimento di Sirin nella morte di Sarp.