Il libro di Bahar diventerà una serie tv nelle puntate finali de La forza di una donna: dopo il grande successo delle copie vendute, Fazilet e Bahar si prepareranno a una nuova avventura.

Le anticipazioni tv rivelano che la famiglia di Bahar sarà entusiasta per il nuovo progetto e i bambini fantasticheranno sugli attori che interpreteranno tutti loro.

Una nuova opportunità per Bahar a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che il progetto di Bahar e Fazilet otterrà un grande successo. Il libro che parla della vita travagliata della protagonista venderà molte copie e Bahar ne sarà entusiasta.

Anche Sirin, dal manicomio, leggerà il libro di sua sorella e per lei non sarà certo una gioia pensare alla sua felicità. Bahar e Fazilet saluteranno Arif e Enver per andare ad un appuntamento molto importante. Il direttore della casa editrice, infatti, proporrà di girare una serie tv sull'onda del successo del libro. Fazilet sarà chiara: la decisione spetta a Bahar, la vera autrice del libro. La madre di Doruk sarà lusingata, ma chiederà comunque il parere della scrittrice che a quel punto le consiglierà di accettare qualora le condizioni dovessero sembrarle buone. Bahar non ci penserà a lungo: la sua storia presto diventerà una serie tv di successo. La donna leggerà la bozza del contratto e sarà senza parole quando vedrà la grossa somma di denaro che dovrà ricevere.

Fazilet, però, tenterà di ridimensionare e dirà alla redazione che prima di firmare vogliono parlare con gli avvocati.

Ceyda e Raif prossimi al fidanzamento ufficiale

Nelle puntate finali de La forza di una donna, Barah tornerà a casa per dare la splendida notizia alla sua famiglia. Doruk e Nisan saranno entusiasti della serie tv su di loro e inizieranno a fantasticare sugli attori che dovranno interpretare le loro parti. "Per te sceglieremo un attore bellissimo", dirà Doruk ad Arif che sorriderà con tenerezza. Ceyda approfitterà della riunione di famiglia per annunciare il suo fidanzamento ufficiale con Raif che si terrà a casa di Bahar. La donna, inoltre, chiederà alla sua amica di accompagnarla alla casa in montagna per valutare se organizzare il ricevimento di nozze in quel luogo.