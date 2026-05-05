Sirin leggerà il libro di Bahar in manicomio nelle prossime puntate de La forza di una donna e avrà una crisi.

Le anticipazioni tv rivelano che la rabbia prenderà il sopravvento quando Sirin vedrà che Bahar è felice e sta iniziando una nuova vita. Gli infermieri riusciranno a sedare la ragazza ricorrendo ai farmaci.

La fine di Sirin a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano che presto ci sarà un cambio di rotta per i protagonisti. Sirin che adesso si vanta di averla fatta franca per l'omicidio di Sarp, dovrà pagare per tutti gli errori commessi.

In un primo momento, la ragazza proverà a togliere la vita a Doruk e si darà alla fuga. Trovarla non sarà affatto facile e Kismet rimanderà la sua partenza con Cem per qualche giorno pur di assicurare Sirin alla giustizia. Nel frattempo, la stesura del libro di Bahar procederà a ritmo spedito e la vita della donna vedrà molti cambiamenti positivi. Oltre al lavoro, infatti, Bahar avrà la certezza del grande amore di Arif che non la lascerà mai sola. Prima di godersi la meritata felicità, però, a tutti starà a cuore la giustizia. Sirin sarà incastrata da Enver che prenderà la sua telefonata di aiuto e fingerà di appoggiarla. L'uomo si recherà al motel in cui si nasconde sua figlia e dopo averle dato i soldi che gli ha chiesto la spingerà a confessare l'omicidio di Sarp e il tentato omicidio di Doruk.

Nel furgone parcheggiato accanto al motel ci saranno Kismet e la polizia che ascolteranno in diretta i dialoghi di padre e figlia.

Il libro e la felicità di Bahar faranno male a Sirin

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin sarà arrestata e a causa della sua malattia mentale sarà trasferita in manicomio. Bahar potrà pensare finalmente al suo futuro con Arif che le chiederà di sposarlo. I preparativi delle nozze saranno molto particolari, perché prevederanno una cerimonia unica per Bahar e Ceyda in una grande villa di Raif in montagna. La felicità dei protagonisti striderà con l'inquietudine di Sirin che in manicomio leggerà il libro di Bahar, appena pubblicato. Nel ripercorrere la vita di sua sorella, Sirin dovrà reprimere una grande rabbia che esploderà quando vedrà sua sorella fuori dal cancello, felice e serena. Sirin avrà una crisi che sarà sedata solo dagli infermieri che interverranno con un farmaco.