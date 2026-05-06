Enver si confiderà con Bahar e Ceyda dopo aver parlato con lo psichiatra nella puntata de La forza di una donna di giovedì 14 maggio: "Hatice non mi ha mai detto che Sirin necessitava del manicomio".

Le anticipazioni tv rivelano che partirà la caccia a Sirin, fuggita dopo aver tentato di togliere la vita a Doruk. La ragazza si nasconderà in un motel e non risponderà al telefono.

Sirin in fuga a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la situazione di Sirin precipiterà improvvisamente. Tutto avrà inizio quando Satılmış farà licenziare Sirin dopo aver detto a Emre che la ragazza ha aggredito lui e gli altri bambini.

La figlia di Enver arriverà al punto più alto della sua follia perché studierà un modo per far soffrire Bahar colpendola nel suo affetto più caro: il figlio minore. Sirin tenterà di togliere la vita a Doruk invitandolo a buttarsi nel vuoto e solo l'arrivo tempestivo di Bahar eviterà il peggio. Le due sorella avranno uno scontro fisico e Sirin capirà di averla combinata davvero grossa, tanto che scapperà in un motel. Arif si renderà conto di non poter più aspettare per parlare con Enver e Bahar della sua terribile scoperta e chiederà di parlare da solo con loro. Quando Enver ascolterà la confessione di Sirin per l'omicidio di Sarp avrà un malore e Bahar sarà pietrificata dall'amara realtà. Consapevoli di dover agire al più presto, i protagonisti contatteranno lo psichiatra che aveva in cura la ragazza.

Lo psichiatra ordinerà il ricovero urgente di Sirin

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 14 maggio, Enver e Jale andranno a parlare con lo psichiatra che confermerà la pericolosità di Sirin e la necessità di un ricovero in manicomio. Tornato a casa, Enver spiegherà la situazione a Bahar e Ceyda, dicendo loro che il medico è stato molto chiaro: Sirin può ancora fare del male e va curata al più presto. Enver dirà che lo psichiatra gli ha rivelato che tempo fa aveva illustrato chiaramente la situazione ad Hatice, ma lei gli aveva omesso tante cose. "Mi aveva detto delle medicine", spiegherà Enver, "Ma Hatice non mi ha detto che Sirin necessitava del manicomio". In lacrime, l'uomo ricorderà sua moglie e il grande amore che nutriva per sua figlia e che le impediva di accettare la dura realtà pur di proteggerla.