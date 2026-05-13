Ceyda riabbraccerà sua madre il giorno delle nozze nella puntata finale de La forza di una donna di venerdì 22 maggio.

Le anticipazioni tv rivelano che a un passo dall'altare, Ceyda vedrà arrivare sua madre e per lei sarà una gioia immensa. La donna correrà incontro a sua madre e si lascerà andare ad un grande abbraccio, felice di averla accanto nel giorno più importante della sua vita.

Doppie nozze a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Raif donerà l'anello a Ceyda fingendo di cadere dalla sedia. Da quel momento per i due fidanzati si spalancheranno le porte di un futuro felice e a lungo sognato.

Ceyda ci terrà a rispettare le tradizioni e innanzitutto organizzerà le presentazioni ufficiali a casa di Bahar. Enver, Fazilet e i bambini si riuniranno per festeggiare un nuovo inizio e le emozioni saranno moltissime. Oltre a fissare le nozze di Ceyda e Raif, infatti, ci sarà la proposta di matrimonio di Arif per Bahar. Non sarà una semplice dichiarazione: Nisan e Doruk saranno complici di Arif per fare alla loro mamma la proposta. Bahar risponderà in modo affermativo e lei e Ceyda decideranno di organizzare il grande giorno insieme. Le due amiche saranno molto felici, ma non mancheranno i piccoli momenti di nostalgia. Bahar ripenserà alla cara amica Yeliz, mentre Ceyda non potrà fare a meno di sentire la mancanza di sua madre.

La grande sorpresa per Ceyda il giorno delle nozze

Nella puntata finale de La forza di una donna di venerdì 22 maggio, Ceyda indosserà il suo abito da sposa, pronta per la cerimonia di nozze. La donna, nel suo giorno più bello, riceverà una sorpresa che mai si sarebbe aspettata. Sua madre, infatti, arriverà ad abbracciarla e sarà una grande emozione. La donna sarà con Emre e Satılmış e lascerà Ceyda senza parole. La futura sposa non esiterà e correrà tra le braccia della sua mamma, lasciandosi andare ad un pianto di gioia. Emre e Satılmış saranno molto soddisfatti e Bahar e gli altri assisteranno alla scena con una grande emozione. I protagonisti potranno iniziare la cerimonia: l'unica grande assente sarà Sirin che dopo la cattura è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico.