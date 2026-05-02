Satılmış stupirà Ceyda per la sua generosità nella puntata de La forza di una donna di domenica 3 maggio: "Torno da Dursun", dirà, pronto a sacrificarsi al posto di Arda.

Le anticipazioni tv rivelano che dopo aver visto Ceyda soffrire per il rischio di perdere Arda, Satılmış deciderà di aiutarla come potrà. "Lui ce la farebbe a mendicare", dirà a sua madre spiegando che Dursun sfrutterebbe Arda. Ceyda non potrà fare altro che abbracciare il bambino, dicendogli che nessuno andrà da quell'uomo.

Tensione per Ceyda a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda non farà altro che pensare al pericolo di perdere Arda.

Dopo aver saputo che l'udienza con Dursun è stata fissata, la donna perderà ogni speranza e non riuscirà a nascondere la sua tristezza. Enver proporrà a Ceyda di darle una parte dei soldi della vendita del terreno, ma non riuscirebbe lontanamente ad arrivare ai 100mila dollari che servono per far ritirare Dursun. Ceyda sarà molto grata al sarto, ma rifiuterà. Satılmış ascolterà la conversazione e sarà molto dispiaciuto per sua madre, tanto da fare un sacrificio che nessuno si sarebbe aspettato da lui. Il bambino si avvicinerà a Ceyda e tenterà di consolarla, ma poi le dirà le sue intenzioni: "Torno da Dursun". Satılmış spiegherà a Ceyda che lui è abituato a vivere con quell'uomo: "Arda non potrebbe farcela a mendicare".

La donna sarà commossa dal pensiero del bambino e lo stringerà a sé: "Non andrai da nessuna parte", gli dirà con dolcezza.

Raif penserà al rifiuto di Ceyda e non se ne farà una ragione

Nella puntata de La forza di una donna di domenica 3 maggio, Arda confesserà a Ceyda che Sirin gli ha detto che Emre non lo ama. La donna spiegherà a suo figlio che la ragazza non è lucida e dice frasi senza senso. Successivamente, Ceyda abbraccerà ancora Satılmış e gli dirà che tutto si risolverà in un modo o nell'altro. "Tu non andrai via e Arda resterà qui", dirà Ceyda, "Succederà un miracolo". Il bambino sarà stupito dalle parole di sua madre e la sua innocenza farà ancora più tenerezza a Ceyda. Nel frattempo, Raif chiederà a Bahar se la sua amica ami un altro uomo, perché non si spiegherà il rifiuto dell'anello.