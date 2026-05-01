Fazilet darà a Ceyda le chiavi di casa e farà in modo che si senta a suo agio nella puntata de La forza di una donna in onda giovedì 7 maggio.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar spiegherà a Fazilet che Ceyda ha rifiutato l'anello perché non si sente degna di Raif. A questo proposito, Fazilet farà di tutto affinché la donna si renda conto di tutte le qualità che ha e le farà dei complimenti quando saranno tutti a tavola.

Un risotto speciale a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Fazilet avrà una bella sorpresa per Ceyda al suo ritorno al lavoro.

L'amica di Bahar porterà a Raif il riso e tutto l'occorrente per preparare un piatto italiano, ma prima di mettersi ai fornelli, Fazilet avrà qualcosa di molto importante da consegnarle. La donna chiamerà Ceyda e le darà le chiavi della sua casa: "Così non dovrai più bussare", dirà lasciandola senza parole. Ceyda inizierà a preparare il risotto e a Raif toccherà sbucciare le cipolle. Quando Bahar suonerà alla porta, andrà lui ad aprire e sarà in lacrime a causa delle cipolle. "Ceyda è caduta dalla finestra", dirà Raif a Bahar facendole uno scherzo che la spaventerà moltissimo. Tutto si risolverà con una grande risata di Raif, mentre Ceyda correrà ad abbracciare Bahar per rassicurarla. La madre di Doruk incontrerà Fazilet per continuare a scrivere il libro, ma prima la donna avrà una domanda per lei.

Il rifiuto dell'anello farà riflettere Fazilet

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 7 maggio, Fazilet noterà la grande complicità tra Raif e Ceyda e si domanderà perché l'anello sia stato rifiutato. Fazilet chiederà a Bahar il motivo del rifiuto di Ceyda: 'È per la sua condizione?". La madre di Doruk spiegherà che la disabilità di Raif non è affatto un problema per Ceyda. "Lei non si sente degna di Raif", dirà Bahar sinceramente. A quel punto Fazilet chiederà a lei cosa pensa di questa storia e Bahar le parlerà della sua amica: "Ceyda è una donna speciale ed è degna di tutti", dirà, "Il suo cuore è grande e per me è come una sorella". Quando saranno tutti a tavola, Fazilet farà i complimenti a Ceyda per la sua bravura, facendole capire che per lei ha tante qualità.