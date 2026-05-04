Enver ascolterà con Bahar la registrazione della confessione di Sirin nelle puntate de La forza di una donna dall'11 al 17 maggio: l'uomo si sentirà male.

Le anticipazioni tv rivelano che Arif parlerà a Bahar e Enver dell'omicidio di Sarp, mentre Sirin si darà alla fuga e nessuno riuscirà a trovarla.

La disperata fuga di Sirin ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin proverà a togliere la vita a Doruk e si rivelerà in tutta la sua follia. Dopo un episodio così grave, Arif non aspetterà più e parlerà con Bahar e Enver di quello che ha scoperto sulla ragazza, perché bisognerà fermarla al più presto.

L'uomo prenderà il suo telefono e farà ascoltare la confessione di Sirin che ha registrato qualche giorno prima. Le parole di Sirin non lasceranno spazio a dubbi: è stata lei a togliere la vita a Sarp. Bahar sarà sconvolta e non potrà fare altro che pensare alle ultime parole di suo marito che fantasticava un futuro con lei. Enver non reggerà a tanto dolore e inizierà a sentirsi male e Bahar andrà subito a prendere le sue medicine. Quando starà meglio, il padre di Sirin si scuserà con Bahar per tutto il male commesso dalla ragazza, ma lei gli dirà che l'unica colpevole è sua figlia. Sarà chiaro a tutti che bisognerà rinchiudere Sirin in un ospedale psichiatrico, ma di lei non ci sarà traccia.

Dopo il tentato omicidio di Doruk, infatti, Sirin scapperà e si nasconderà in un motel senza rispondere a nessuna telefonata.

Emre pronto a ricominciare con Ceyda ma lei rifiuterà

Nelle puntate de La forza di una donna dall'11 al 17 maggio, Kismet si darà da fare per aiutare Arif a trovare Sirin, ma non solo. L'avvocato, infatti, chiederà a Cem di darle una mano con Dursun per costringerlo a rinunciare alla paternità di Arda. Il compagno di Kismet risolverà la questione nel giro di poche ore: dopo aver trovato Dursun gli punterà un'arma e gli intimerà di firmare il documento. All'uomo non resterà altra scelta e per Ceyda arriverà la splendida notizia: Arda resterà sempre con lei. La donna andrà da Emre per dire tutto a Satılmış e l'abbraccio con i due bambini sarà un momento molto tenero. Deluso da Kismet che lo ha lasciato per Cem e commosso dal grande cuore di Ceyda, Emre chiederà alla sua ex di tornare con lui e costruire una famiglia. La risposta di Ceyda, però, sarà negativa.