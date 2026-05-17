Bahar, Arif e i bambini andranno a vivere a casa di Kismet dopo le nozze nella puntata finale de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv rivelano che Kismet regalerà ad Arif la sua macchina e la sua casa per il matrimonio. La donna non sarà presente alla cerimonia, perché partirà con Cem, ma ci terrà a lasciare qualcosa di importante a suo fratello per la sua nuova vita.

Nuova vita per Arif e Bahar ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano un lieto fine per quasi tutti i protagonisti. L'unica a non avere un destino facile sarà Sirin che sarà ammanettata e portata in manicomio dopo aver tolto la vita a Sarp e attentato alla vita di Doruk.

Bahar vedrà la giustizia trionfare e per lei arriverà il momento di voltare pagina e aprire il suo cuore alla felicità. Arif le starà accanto e progetterà con lei un futuro senza più ostacoli dopo tanta sofferenza. Bahar e il suo futuro sposo organizzeranno le nozze con Ceyda e Raif e la sorpresa più grande per loro arriverà da Kismet. Quest'ultima, dopo aver aiutato nella cattura di Sirin, partirà con Cem per iniziare una nuova vita lontano dalla Turchia e dai guai giudiziari. Kismet non parteciperà al matrimonio di suo fratello, ma non si dimenticherà certo di lui. L'avvocato, infatti, avrà una grande sorpresa per Arif che per anni ha sempre pensato prima agli altri e poi a se stesso.

La sorpresa di Kismet a suo fratello Arif

Nella puntata finale de La forza di una donna di venerdì 22 maggio, Arif raccoglierà i frutti della generosità seminata per anni. L'uomo riceverà una lettera da Kismet che gli augurerà il meglio con Bahar e gli dirà che uno dei suoi regali di nozze si trova sotto la sua finestra. Arif si affaccerà e vedrà l'auto per lui: Kismet gliela donerà con piacere visto che ha iniziato una nuova vita. I regali non finiranno qui, perché l'avvocato dirà ad Arif che gli ha intestato la sua casa: lui, Bahar e i bambini, quindi, avranno un appartamento più grande in cui vivere comodamente. La vita, quindi, ripagherà ad Arif tutta la sua bontà: l'uomo, infatti, si era privato della sua macchina per ripagare i debiti di Ceyda e aveva rinunciato al bar per dare un lavoro sicuro a Enver.