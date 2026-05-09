Arif farà una sorpresa a Bahar e Nisan e Doruk prenderanno la parola nella riunione di famiglia: "Mamma, vuoi sposare Arif?", chiederanno nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv rivelano che Arif penserà di chiedere la mano di Bahar in un modo originale, quando tutti saranno riuniti per il fidanzamento di Ceyda e Raif. Per Bahar sarà una grande emozione dire di sì.

Ceyda e Raif presto sposi a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif e Bahar si ritroveranno più forti che mai. Dopo mesi di distanza, la donna deciderà di lasciarsi andare ai sentimenti e cederà all'amore di Arif.

Quest'ultimo, dopo aver saputo che Raif ha chiesto la mano a Ceyda, penserà a un modo per proporre le nozze a Bahar, ma studierà qualcosa di originale. I quattro amici andranno in montagna per vedere la location in cui si svolgerà il matrimonio di Ceyda e Raif. Tutto sembrerà perfetto e la futura sposa sarà entusiasta per quel posto incantato. Ad un certo punto, però, una frana bloccherà Arif, Bahar, Raif e Ceyda in montagna per una notte. Sarà un'occasione per condividere un'altra emozione e Bahar si aspetterà da Arif una proposta che però non arriverà. A spingere la donna verso questo pensiero sarà un momento in cui Arif si inginocchierà all'improvviso. Bahar penserà di riceverà l'anello, ma lui si allaccerà solo le scarpe, accorgendosi con un sorriso delle aspettative della sua amata.

La grande sorpresa per Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, al ritorno a Tarlabasi, ci sarà la presentazione ufficiale tra le famiglie di Ceyda e Raif. Fazilet e suo figlio si recheranno da Bahar per chiedere a Enver la mano di Ceyda. Poco prima della formula di rito, però, il sarto comunicherà a tutti che Arif ha intenzione di sposare Bahar. Nisan e Doruk prenderanno la parola; i due bambini, da giorni stavano preparando cosa da dire in quella occasione. "Mamma, vuoi sposare Arif?", chiederanno. Bahar sarà molto emozionata e si accorgerà che tutti erano d'accordo con Arif per questo grande passo. La risposta di Bahar sarà affermativa senza esitazione e un grande abbraccio segnerà un nuovo inizio per tutti.