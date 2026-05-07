Arda sceglierà da solo il suo abito per le nozze di Ceyda nelle prossime puntate de La forza di una donna e saranno tutti stupiti.

Le anticipazioni tv rivelano che Arda farà un grande progresso: prenderà la sua stoffa preferita e si specchierà. Appena Satılmış vedrà suo fratello andrà ad abbracciarlo e a lui si unirà Doruk.

Grande gioia per le nozze a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano momenti molto felici per Ceyda e Bahar che dopo tanta sofferenza penseranno al futuro con gioia. La prima sorpresa arriverà per Ceyda, quando Raif fingerà di cadere dalla sedia e le darà l'anello di fidanzamento.

Questa volta la donna non esiterà ad accettare e i preparativi per il matrimonio procederanno spediti. Durante la promessa di matrimonio, quando le famiglie si riuniranno ufficialmente, anche Arif farà la proposta di nozze a Bahar. L'uomo avrà la complicità di Doruk e Nisan e riuscirà a commuovere la sua fidanzata con la semplicità. Anche per Bahar sarà un sì e lei e Ceyda decideranno di organizzare un'unica cerimonia per condividere il loro giorno più bello. Le due future spose sceglieranno insieme il loro abito e poi arriverà il momento dei bambini. Arif si farà cucina un abito su misura da Enver e come lui anche Doruk si affiderà al nonno. Il bambino sceglierà un abito rosso e si recherà in sartoria per le prime prove.

Più tardi, arriveranno Ceyda, Arda e Satılmış che dovranno pensare ai loro vestiti.

Arda prenderà la stoffa che desidera per l'abito

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Ceyda e i suoi bambini andranno da Enver. "Che colore facciamo per Arda?", chiederà il sarto alla donna che proporrà un bel bianco per suo figlio. Satılmış non sarà d'accordo con sua madre: "Sembrerà un cameriere", dirà il bambino storcendo il naso. Ceyda si avvicinerà ad alcune stoffe di Enver per scegliere un colore più scuro, ma Arda andrà da solo verso la stoffa che desidera. Satılmış farà notare a sua madre: "Lo ha scelto da solo" dirà con entusiasmo. Enver, Nisan e Ceyda guarderanno Arda con grande sorpresa: il bambino avrà tra le mani una stoffa arancione e si specchierà avvicinando il colore al suo viso. Satılmış correrà ad abbracciare il fratellino e Doruk si unirà a loro.