Satılmış risponderà al telefono di Emre nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Papà è ubriaco", dirà a Ceyda, "La ragazza lo ha lasciato".

Le anticipazioni tv rivelano che Ceyda affiderà i bambini a Emre ma sbaglierà momento. Kismet, infatti, lascerà l'uomo che affogherà il suo dispiacere nell'alcool. Satılmış si mostrerà molto responsabile e riuscirà a prendersi cura di sé e di Arda senza nessun problema. Ceyda, nel frattempo, riceverà una splendida notizia: non dovrà separarsi da suo figlio.

Emre di nuovo single a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda affiderà Arda e Satılmış a Emre, ma non sarà il momento giusto per farlo. Kismet, infatti, sceglierà di ricominciare con Cem e lascerà Emre su due piedi. L'uomo sarà molto deluso e affogherà i suoi dispiaceri nell'alcool, quindi non avrà le forze di occuparsi dei bambini. Fortunatamente, Satılmış ha imparato a cavarsela da solo e quindi saprà prendersi cura di sé e si suo fratello. Il bambino darà ad Arda da mangiare e sistemerà sul comodino di Emre l'acqua che sarebbe servita al suo risveglio. L'indomani, Ceyda si sveglierà con una splendida sorpresa: un documento che attesterà la rinuncia di Dursun alla causa per la paternità di Arda.

La donna sarà fuori di sé dalla gioia e sveglierà Arif per dirgli che il suo bambino resterà per sempre con lei. Ceyda telefonerà subito a Emre, ma a rispondere al telefono sarà Satılmış: "Papà è ubriaco, lo ha lasciato la ragazza", dirà il bambino.

Ceyda, Arda e Satılmış per sempre uniti

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Ceyda correrà a casa di Emre pensando ai due bambin incustoditi. In realtà, quando sarà lì la donna si renderà conto che Satılmış ha pensato davvero a tutto e sarà molto orgogliosa di lui. Emre si sveglierà a fatica e Ceyda lo aiuterà ad alzarsi per fare una bella colazione tutti insieme. La donna comunicherà a Satılmış che il miracolo che gli aveva promesso si è avverato: Arda non andrà più via.

Sarà un momento molto toccante a cui Emre non resterà indifferente. L'uomo, infatti, chiederà a Ceyda di tornare con lui e vivere con la loro famiglia. La donna, però, avrà altri piani per il futuro e non potrà stare con qualcuno che non la ama davvero.