Yusuf cambierà idea su Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna: "È una brava ragazza" dirà ad Arif quando saprà delle prossime nozze.

Le anticipazioni tv rivelano che Yusuf resterà sempre molto legato al denaro. L'uomo, infatti, loderà Bahar per aver guadagnato molti soldi con il suo libro.

Nozze in vista per Ceyda e Bahar a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che ci saranno grandi cambiamenti per Bahar e Ceyda. Quest'ultima riceverà la proposta di matrimonio da Raif, mentre Bahar migliorerà molto la sua situazione economica grazie al libro scritto con Fazilet.

Quando arriverà il giorno di ufficializzare il fidanzamento di Ceyda e Raif, tutti si riuniranno a casa di Bahar. Enver e Fazilet, infatti, saranno pronti a celebrare il rito degli anelli, ma prima di questo succederà qualcosa che Bahar non si aspettava. Nisan e Doruk infatti, pronunceranno la formula di rito per lei e Arif, come tutti avevano organizzato poco prima. Bahar resterà senza parole, ma sarà questa la proposta di matrimonio di Arif nei suoi confronti. Ci sarà, quindi, un doppio matrimonio per Bahar e Ceyda che convoleranno a nozze lo stesso giorno in un'unica cerimonia. L'atmosfera sarà gioiosa, ma cosa ne penserà Yusuf? L'uomo non andrà a casa di Enver per il rito, perché Arif lo metterà al corrente di tutto solo a cose fatte, vista l'antipatia che l'uomo ha sempre provato per Bahar.

Il cambiamento di Yusuf dopo il libro di Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Arif andrà da Yusuf per dirgli che anche lui e Bahar si sposeranno insieme a Ceyda e Raif. La reazione dell'uomo sarà inaspettata: non sarà affatto contrario alle nozze e si mostrerà felice per suo figlio. Arif sarà sorpreso dagli auguri di suo padre che gli spiegherà di aver cambiato idea su Bahar. "Lei è sempre stata una brava ragazza", dirà, "E poi adesso ha guadagnato molti soldi con il suo libro". Yusuf si mostrerà interessato ancora una volta al lato economico, ma apprezzerà la tenacia di Bahar: "Ha fatto tutto da sola, è stata brava", ammetterà. "Avevo capito che era brava sin dal primo momento", dirà Yusuf mentendo e facendo sorridere Arif. Subito dopo, l'uomo penserà a chi affittare i due appartamenti appena Ceyda e Bahar lasceranno il palazzo.