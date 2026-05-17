La trama della puntata serale de La forza di una donna in programma il 22 maggio sui teleschermi di Canale 5 rivela che Sirin aggredirà Bahar dopo essersela ritrovata alla clinica psichiatrica dov'è ricoverata. Ceyda, invece, sposerà Raif durante una romantica cerimonia.

Bahar subisce un'aggressione da Sirin

Bahar, Ceyda insieme ad Arif e Raif faranno ritorno alle proprie abitazioni dopo aver vissuto un momento speciale. Le due coppie celebreranno una doppia promessa di nozze alla presenza di cari e amici. Ceyda e Raif avranno intenzione di stabilirsi a casa di Fazilet dopo il matrimonio.

La novità sembrerà mettere a disagio la cantante, la quale non apparirà pronta a ricoprire il ruolo di padrona di casa.

Ender, invece, andrà a trovare la figlia Sirin, ricoverata in una clinica psichiatrica dopo essere stata ritenuta incapace d'intendere e di volere dal giudice. Bahar deciderà di accompagnare il padre, scatenando la reazione della darklady. Sirin aggredirà la sorellastra al cancello della struttura per poi essere sedata dai dottori e rinchiusa in una stanza

Ceyda diventa la moglie di Raif

Le anticipazioni del finale della dizi turca raccontano che Kismet lascerà Istanbul insieme a Cem non prima di aver scritto una lettera ad Arif. In essa, l'avvocatessa regalerà al fratellastro le chiavi della sua auto e la villa che un tempo era del marito come regali di nozze.

Intanto il giorno del doppio matrimonio di Ceyda e Bahar arriverà. In questa circostanza, tutti ricorderanno le persone che non ci sono più come Hatice e Sarp. Arda, invece, sorprenderà la cantante quando la chaimerà per la prima volta mamma. La felicità della donna accrescerà ancor di più quando vedrà sua madre Gulten intervenire alla cerimonia. La forza di una donna si concluderà col solenne scambio dei voti nuziali di Bahar con Arif e Ceyda con Raif.

Enver ha fatto arrestare Sirin con una trappola

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà maggio su Canale 5, Enver ha deciso d'incastrare Sirin dopo la scoperta che ha posto fine alla vita di Sarp e tentato di uccidere Doruk, facendolo saltare da una finestra.

L'uomo ha chiamato la figlia a casa per consegnarle del denaro dove ha messo in atto la trappola. La darklady una volta uscita dall'abitazione ha incontrato due poliziotti che non hanno esitato ad arrestarla per omicidio.

Cem, invece, è riuscito a far ottenere la custodia esclusiva di Arda a Ceyda dopo aver minacciato Dursun. La cantante ha ricevuto una missiva con l'importante novità che le ha riempito il cuore di gioia. Infine Bahar ha ottenuto un grande successo con la pubblicazione del suo primo libro sulla sua storia.