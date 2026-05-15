La trama dell'ultima puntata de La forza di una donna in programma il 22 maggio in prima serata su Canale 5 rivelano che Kismet lascerà Istanbul insieme a Cem. Bahar, invece, sposerà Arif.

Bahar ottiene successo col suo libro

La vita di Bahar prenderà una piega positiva grazie all'enorme successo riscontrato col suo libro autobiografico. Un regista le proporrà di farne una serie tv ispirata ai suoi fatti drammatici. Intanto, il rapporto con Arif diventerà sempre più forte e stabile. Anche per Ceyda ci sarà un lieto fine. Fazilet proporrà a Raif e fidanzata di visitare la casa di montagna per poter organizzare il loro matrimonio.

Per l'occasione, la scrittrice inviterà anche Bahar e Arif a partecipare al loro breve viaggio.

Nel frattempo, Satilmis organizzerà una sorpresa per Ceyda. Il bambino cercherà di far pronunciare ad Arda la parola mamma. Satilmis chiederà aiuto a Nisan e Doruk nella difficile impresa che regalerà emozioni uniche a Ceyda.

Kismet via da Istanbul insieme a Cem

Le anticipazioni sul finale de La forza di una donna rivelano che Ceyda e Bahar insieme ai rispettivi fidanzati faranno ritorno in città dove si appresteranno a celebrare il loro matrimonio. Parenti e amici si riuniranno per festeggiare questo nuovo inizio. Ceyda rimarrà intimorita di dover fare la padrona di casa nella lussuosa dimora di Fazilet.

Bahar riuscirà ad aiutare la sua amica a sciogliere le sue paure ed insieme si recheranno a scegliere l'abito da sposa. In questa circostanza, Ceyda e la protagonista passeranno dei momenti di estrema complicità.

Kismet, invece, deciderà di lasciare il passato alle spalle. L'avvocatessa regalerà la sua macchina e la casa ad Arif come regalo di nozze prima di lasciare Istanbul insieme a Cem. Durante i preparativi di nozze, tutti ricorderanno le persone che non potranno parteciparvi. Arda riuscirà finalmente a parlare mentre Ceyda farà pace con la madre. Un'atmosfera carica di emozione, quella che celebrerà le doppie nozze di Bahar e Arif insieme a Raif e Ceyda.

Bahar ed Enver vogliono far ricoverare Sirin in clinica

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio maggio sui teleschermi di Canale 5, Bahar ed Enver sono apparsi sicuri che Sirin debba essere ricoverata in una struttura psichiatrica per i suoi problemi di salute. La ragazza ha confessato di aver tentato di gettare Doruk dalla finestra e di aver ucciso Sarp, staccandogli la flebo in ospedale. Sirin ha approfittato del parapiglia per far perdere le proprie tracce. Il medico, intanto, ha confermato a Jale ed Enver la necessità di ricoverare la darklady in clinica. La ragazza ha continuato a nascondersi e non rispondere alle telefonate.