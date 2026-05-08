Cem darà una severa lezione a Dursun nella puntata de La forza di una donna di domenica 10 maggio: dopo averlo picchiato e minacciato lo costringerà a rinunciare ad Arda.

Le anticipazioni tv raccontano che Kismet chiederà a Cem di risolvere il problema di Ceyda. La donna, infatti, sarà disperata all'idea che Dursun possa prendere con sé Arda e legalmente non potrà fare nulla per impedirglielo.

Giustizia fatta a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Kismet penserà a come aiutare Arif, ma non si dimenticherà di Ceyda.

La donna, infatti, si renderà conto che Dursun potrebbe davvero prendere con sé Arda e non potrà permetterlo. La legge sarà dalla parte del padre naturale del ragazzo e quindi con il suo lavoro di avvocato Kismet potrà fare ben poco. L'unica soluzione per risolvere il problema sarà quella della strada illegale e qui entrerà in campo Cem. Kismet chiederà al suo ex marito un grande favore: fare in modo che Dursun rinunci alla paternità di Arda prima che si svolga l'udienza. L'uomo non se lo farà ripetere due volte e radunerà i suoi collaboratori per dare una lezione a Dursun. Cem e i suoi uomini aspetteranno il padre di Arda e lo caricheranno in un furgone, picchiandolo. In un primo momento, Dursun si ribellerà, nonostante Cem gli faccia capire che può lanciarlo dal furgone in corsa quando vuole.

Cem e Kismet risolveranno i problemi di Ceyda

Nella puntata de La forza di una donna di domenica 10 maggio, Dursun terrà testa a Cem e quando gli intimerà di rinunciare ad Arda lo sfiderà. L'ex marito di Kismet, a quel punto, prenderà la sua arma e la punterà direttamente nella bocca di Dursun, non lasciandogli nessuna scelta. Il padre di Arda sarà costretto a firmare un documento in cui rinuncia definitivamente alla paternità. Il figlio di Ceyda sarà salvo da una vita di abusi e violenze: il piccolo Satılmış, infatti, quando viveva con Dursun ha dovuto mendicare e subire botte da parte dell'uomo. Anche se Satılmış si mostra forte, i segni della vita di Dursun sono ancora dolorosi in lui. Cem otterrà il documento e lascerà libero l'uomo: il problema di Ceyda sarà risolto per sempre grazie al suo intervento.