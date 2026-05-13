Enver rifiuterà la proposta di Bahar che nella puntata de La forza di una donna di venerdì 22 maggio gli chiederà di andare a vivere con lei e Arif dopo le nozze.

Le anticipazioni tv rivelano che Enver non se la sentirà di lasciare il palazzo di Yusuf perché in cuor suo nutrirà la speranza del ritorno di Sirin. L'uomo apprezzerà molto il pensiero di Bahar, ma non potrà voltare le spalle a sua figlia.

Un'altra vita per Bahar a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar e Arif decideranno di sposarsi nello stesso giorno di Ceyda e Raif.

I due saranno molto felici e non ci saranno più ostacoli per il loro futuro. Arif accetterà che Bahar tenga il cognome di Sarp anche dopo il matrimonio, perché riterrà che la libertà di scelta sia il modo più sincero di amare. Kismet stupirà suo fratello con il regalo di nozze: la sua casa e l'auto. La vita di Arif e Bahar, quindi, sarà destinata a cambiare radicalmente anche dal punto di vista economico. La protagonista, infatti, pubblicherà il suo libro grazie a Fazilet e presto riceverà una grande proposta. La casa editrice, infatti, proporrà a Bahar che il suo libro diventi una serie tv e questo la porterà a diventare ricca e famosa. La casa e i ricordi di Tarlabasi lasceranno spazio a grandi novità: un appartamento spazioso per tutta la famiglia e la fine dei problemi economici.

La proposta di Bahar e la risposta inaspettata di Enver

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 22 maggio, Bahar ci terrà a condividere la sua felicità con chi non l'ha mai abbandonata nei momenti più difficili. La donna si recherà da Enver e gli chiederà di trasferirsi da lei e Arif dopo il matrimonio. "Io, i bambini e Arif saremmo molto felici", dirà la donna, "Vivrai con noi?". Enver sarà commosso per il pensiero di Bahar ma non riuscirà ad accettare la proposta, anche se ammetterà che gli piacerebbe molto vivere con i nipotini. "Non posso lasciare questa casa", dirà a Bahar dopo averle preso la mano, "Quando Sirin guarisce deve avere una casa in cui tornare". Enver spiegherà che nonostante i grandi errori, Sirin resta sua figlia e non ha che lui al mondo. Bahar comprenderà le ragioni dell'uomo e non insisterà.