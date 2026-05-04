Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Kismet capisce di amare ancora Cem dopo la tragedia che li aveva allontanati. La donna deciderà d'incontrare Emre per informarlo di non voler più stare con lui.

Kismet si rende conto di amare ancora Cem

Il pubblico scoprirà che Kismet era sposata con Cem e in attesa di una bambina da lui. Una tragedia aveva diviso per sempre la coppia. La sorella di Arifg aveva perso la neonata che attendeva a causa di un'aggressione da parte di alcuni nemici del marito.

Kismet era caduta in una profonda depressione, diventando scontrosa col Cem. La donna aveva ritenuto il compagno il responsabile della morte della loro bambina. Qualcosa cambierà tra di loro quando Kismet troverà l'ex marito a piangere tra i vestitini acquistati per la neonata. La donna capirà di essere ancora innamorata di Cem, tanto da decidere di aiutarlo a scappare dai suoi nemici.

Kismet dice ad Emre di non voler più stare con lui

Il piano di Kismet salterà quando Arif le chiederà di aiutarlo ad incastrare Sirin per la morte di Sirin. La donna sarà costretta a rimandare di qualche giorno la partenza e obbligata ad affrontare Emre. Kismet parlerà col proprietario della caffetteria per mettere un punto alla loro relazione.

L'uomo rimarrà sconvolto quando capirà che l'avvocatessa non lo vuole più. Emre, a questo punto, inizierà a bere più del dovuto, finendo per far preoccupare Satilmis presente in casa sua insieme a Arda. Il bambino telefonerà a Ceyda, chiedendole di aiutarlo con l'uomo che si rifiuterà di alzarsi da letto. La cantante correrà a casa di Emre trovandolo in preda ad una sbronza.

Sirin ha ammesso ad Arif di aver ucciso Sarp

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna che sono state trasmesse ad inizio maggio su Canale 5, Enver è apparso sempre più preoccupato per Sirin, temendo che potesse compiere una pazzia ai danni dei suoi nipoti. Allo stesso tempo, la darklasy ha fatto una confessione che ha gelato il cuore di Arif.

La donna ha ammesso di aver posto fine alla vita di Sarp, manometto la sua flebo in ospedale dov'era stato ricoverato in seguito ad un incidente stradale. Sirin ha consigliato al barista di mantenere il massimo riserbo sulla faccenda poiché in questo modo l'ha aiutato a ritornare tra le braccia di Bahar. La figlia di Enver è apparsa all'oscuro che Arif ha registrato la confessione con un registratore nascosto in una tasca della sua giacca.

Bahar, invece, ha continuato ad incontrarsi con Fazilet per ultimare il libro tratto dalla sua travagliata vita. La donna ha ripercorso i momenti più difficili che hanno caratterizzato la sua storia.