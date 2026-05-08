Ceyda stupirà Fazilet e Raif dopo la proposta di matrimonio nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Io ho già un abito da sposa", dirà la donna riferendosi alle nozze con Peyami.

Le anticipazioni tv rivelano che Raif chiederà a Ceyda chi sia Peyami e perché lo abbia sposato. La donna, però, gli spiegherà che è una storia lunga e rimanderà il racconto ad un altro giorno.

Festa per Ceyda e Raif a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Raif darà l'anello a Ceyda e le chiederà ancora una volta di sposarlo.

In questa occasione, la donna non avrà bisogno di pensarci: accetterà subito con grande emozione. Fazilet sarà felicissima per suo figlio e da quel momento in poi inizierà a pensare al ricevimento del grande giorno. Ceyda arriverà a casa di Raif come sempre per lavorare e Fazilet le proporrà di parlare dei preparativi. La donna non sarà d'accordo con la sua futura suocera: prima bisognerà fare le presentazioni ufficiali in famiglia. Ceyda ci terrà molto al fidanzamento in presenza di Enver, Bahar e Arif e quindi sarà organizzato un piccolo incontro a Tarlabasi. Fazilet spiegherà che lei ha bisogno di tempo per prepararsi, ma Ceyda sarà categorica: entro tre giorni dovranno comunicare a Enver la data nelle nozze.

La donna rassicurerà sua suocera sul fatto che sarà un incontro informale e non ci sarà bisogno di tanti preparativi.

Il finto matrimonio di Ceyda con Peyami

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Ceyda sarà entusiasta per la piccola festa a casa di Bahar. Fazilet, le ricorderà che bisognerà andare al più presto a scegliere un vestito e la donna stupirà lei e Raif: "Io ho già un abito da sposa". Madre e figlio si guarderanno perplessi e Ceyda proverà a spiegare loro che in passato ha dovuto fingere un matrimonio con un certo Peyami. Raif non crederà alle sue orecchie e chiederà ulteriori spiegazioni, ma Ceyda gli dirà che è una lunga storia e rimanderà il racconto a un'altra volta. Fazilet dirà alla sua futura nuora che è necessario prendere un vestito nuovo e Raif per una volta sarà d'accordo lei. "Mia madre ha ragione", dirà l'uomo pur ammettendo che non è facile per lui essere in linea con il pensiero di Fazilet.