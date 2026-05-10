Bahar sposerà Arif ma deciderà di tenere il cognome di Sarp per lei e i suoi figli nelle prossime puntate de La forza di una donna: la decisione spiazzante non turberà lo sposo che lascerà alla sua amata la massima libertà.

Le anticipazioni tv rivelano che Doruk chiederà alla mamma se smetterà di essere un Çeşmeli dopo il matrimonio. Arif lascerà a Bahar questa scelta e lei non avrà dubbi: non cambierà il suo cognome.

Arif e Bahar presto sposi a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif farà la proposta di nozze a Bahar in un modo originale.

A stupire la donna saranno Doruk e Nisan: 'Mamma, vuoi sposare Arif?", chiederanno durante il fidanzamento di Ceyda. La donna sarà felice di dire di sì e partiranno i preparativi. Doruk e Nisan saranno gioiosi, ma ad un certo punto una piccola preoccupazione li turberà. Tutto avrà inizio quando Enver parlerà con i suoi nipotini e spiegherà loro che Ceyda dopo il matrimonio si chiamerà Aşçıoğlu, come Raif. "Si prende il cognome del marito", dirà Enver, "In modo che tutta la famiglia abbia lo stesso cognome del padre". Doruk sarà pensieroso, ma non avrà modo di fare altre domande, perché bisognerà andare a scuola. Qualche giorno dopo, però, il discorso tornerà in occasione di un pranzo fuori con la famiglia.

Nisan chiederà a Bahar dove abiteranno dopo le nozze e lei le risponderà che certamente andranno in una casa più grande e adatta a loro. Doruk coglierà l'occasione per chiarire con sua madre la storia del cognome.

La grande libertà che Arif lascerà a Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Doruk chiederà direttamente a Bahar che fine farà il cognome di Sarp. "Il tuo cognome cambierà quando ti sposerai?" domanderà il bambino alla mamma che sarà perplessa e non saprà bene come affrontare l'argomento. Arif interverrà subito, dicendo a Nisan e Doruk che lui non si opporrà, qualunque decisione prenda Bahar e che lei sarà libera di scegliere. A quel punto Bahar non avrà dubbi e rassicurerà Doruk: "Il nostro cognome resterà Çeşmeli ed io continuerò ad essere Bahar Çeşmeli. Il bambino sarà molto felice e abbraccerà sua madre. Bahar riconoscerà in Arif un grande rispetto per lei e i suoi bambini.