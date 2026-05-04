Negli episodi della soap turca La forza di una donna che verranno trasmessi su Canale 5 dall’11 al 17 maggio 2026, Bahar Cesmeli (Özge Özpirinçci) e Enver (Serif Erol) apprenderanno grazie a Arif Kara (Feyyaz Duman) che in realtà Sarp (Caner Cindoruk) è stato ucciso da Sirin Sarikadi (Seray Kaya).

Enver e Bahar vogliono far ricoverare Sirin in una clinica psichiatrica

Arif confesserà a Enver e Bahar di aver scoperto la verità sul decesso di Sarp avvenuto durante il ricovero in ospedale, ovvero che è morto per mano di Sirin, la quale ha manomesso la flebo che lo teneva in vita.

Dopo aver ascoltato la registrazione in cui la giovane ha ammesso la sua responsabilità con la morte di Sarp ad Arif, [VIDEO] Enver e Bahar saranno decisi a farla internare in un istituto psichiatrico al più presto possibile, per farla sottoporre a delle cure.

Intanto, dopo essere stata aggredita dalla sorellastra per aver tentato di uccidere anche il piccolo Doruk, Sirin riuscirà a trovare rifugio in un hotel, e non risponderà alle telefonate che riceverà.

Ceyda comunica a Emre che Dursun non la separerà dal piccolo Arda

Nel contempo, Ceyda farà sapere al suo ex fidanzato Emre e al loro vero figlio Satilmis che Dursun ha accettato di non separarla dal piccolo Arda, senza ricevere soldi, grazie a Kismet.

Poco dopo, Emre sorprenderà Ceyda, chiedendole di tornare insieme per il bene della loro famiglia.

Per terminare, Bahar accompagnerà la signora Fazilet alla casa editrice per controllare i bozzetti della copertina del suo libro. Raif invece, farà una proposta a Ceyda.

Riepilogo: Sirin ha tentato di fare del male al nipote Doruk

Di recente, i telespettatori italiani hanno assistito all’ennesima follia di Sirin, per fare un torto a Bahar. La giovane ha spinto il nipote Doruk a lanciarsi dalla finestra di casa, per cadere in un materasso abbandonato per strada. Tuttavia, proprio quando il bambino era in procinto di assecondare la pazzia della zia, c’è stato l’intervento di sua madre Bahar, che è riuscita a metterlo in salvo. Quest’ultima si è scagliata fisicamente contro la sorellastra Sirin, dopo aver appreso che ha messo in pericolo la vita di suo figlio Doruk.