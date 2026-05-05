Le trame delle nuove puntate de La forza di una donna in programma da lunedì 11 a domenica 17 maggio in prima visione su Canale 5 raccontano che Sirin si darà alla fuga dopo aver provato ad uccidere suo nipote Doruk. Emre, invece, chiederà a Ceyda di tornare insieme dopo essere stato lasciato da Kismet.

Sirin continua ad essere irrintracciabile alla sua famiglia

Arif deciderà di essere sincero con Enver e Bahar dopo aver scoperto che Sirin ha provato a eliminare Doruk facendolo saltare da una finestra. Il barista racconterà ai due di aver scoperto che la darklady ha posto fine alla vita di Sarp, manomettendo la sua flebo in ospedale.

Enver e Bahar, a questo punto, prenderanno la decisione di far ricoverare la loro congiunta in una clinica psichiatrica. Nel frattempo, Sirin continuerà a essere irrintracciabile dopo aver trovato riparo in un hotel malfamato del quartiere. La donna eviterà di rispondere alle telefonate della sua famiglia.

Emre chiede una possibilità a Ceyda

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Ceyda informerà Emre e Satilmis che Dursun ha accettato di cederle la custodia del piccolo Arda senza chiedere dei soldi in cambio. In questa circostanza, l'imprenditore fresco di rottura con Kismet chiederà a Ceyda di concedergli una nuova possibilità per formare una famiglia felice insieme ai bambini.

La cantante respingerà la richiesta del padre di suo figlio in quanto innamorata di Raif. Quest'ultimo sorprenderà Ceyda con una romantica proposta di nozze che verrà accettata.

Infine Bahar accompagnerà Fazilet alla casa editrice per dare un'occhiata ai bozzetti della copertina del libro che narra la sua storia.

Arif ha chiesto a Kismet di aiutarlo a incastrare Sirin

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna che sono state trasmesse ad inizio maggio su Canale 5, Arif è apparso profondamente scosso dopo aver udito una rivelazione scioccante di Sirin. Quest'ultima ha detto ad un ladro di aver ucciso il marito di sua sorella, manomettendo la flebo che lo teneva in vita. Il barista ha deciso di affrontare la darklady, che ha ammesso le sue colpe.

Arif, a questo punto, si è rivolto a Kismet, alla quale ha fatto ascoltare la registrazione in cui Sirin ha ammesso di aver ucciso Sarp. L'avvocatessa ha infranto la speranza di assicurare la darklady alla giustizia poiché le registrazioni non sono prove sufficienti in tribunale. Nonostante questo, la donna ha assicurato il fratello che lo avrebbe aiutato a trovare nuove prove per incastrare Sirin. Allo stesso tempo, Kismet ha capito di non aver mai dimenticato Cem dopo averlo visto piangere tra gli abiti della loro bambina mai nata.