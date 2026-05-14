Le trame delle ultime puntate de La forza di una donna in programma il 17 (pomeriggio) e 22 maggio in prima serata su Canale 5 raccontano che Sirin finirà in sanatorio dopo essere stata arrestata per i crimini commessi. Arda, invece, sorprenderà Ceyda prima del suo matrimonio con Raif.

Sirin finisce in sanatorio dopo l'arresto

Sirin verrà arrestata per la morte di Sarp e il tentato omicidio di Doruk. La darklady verrà ricoverata in un sanatorio dove assumerà comportamenti aggressivi. Nonostante questo, Enver andrà a trovare la figlia ogni giorno.

Bahar deciderà di accompagnare il sarto in una visita dove Sirin assumere un atteggiamento violento verso di lei. Pertanto, la donna verrà sedata con una puntura di tranquillanti da un dottore.

Nel frattempo, Bahar riscuoterà un enorme successo grazie al libro dove ha raccontato la sua storia personale. Un regista si interesserà alla sua vicenda strappalacrime per farne una serie tv. Arif, invece, diventerà una persona importantissima nella vita di Bahar.

Arda chiama Ceyda mamma per la prima volta

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Ceyda vivrà un momento importante con Raif. Fazilet proporrà alla coppia di visitare la casa di montagna dove si svolgerà il loro matrimonio. La scrittrice inviterà Bahar e Arif a partecipare alla vacanza.

In questa circostanza, le due coppie diventeranno sempre più complici.

Satilmis, invece, organizzerà una sorpresa speciale per sua madre. Il bambino insegnerà ad Arda a chiamare Ceyda col nome di madre. La cantante rimarrà senza parole dopo aver udito suo figlio chiamarla per la prima volta mamma.

Bahar, Arif, Ceyda e Raif organizzeranno la festa d'addio al celibato. In questa circostanza, la cantante sarà indecisa se trasferirsi a casa di Fazilet una volta sposata ed assumere il ruolo di padrona di casa. Bahar rimarrà al fianco di Ceyda, con la quale andrà ad acquistare gli abiti da sposa per il loro matrimonio.

Ceyda ha ottenuto la custodia di Arda grazie a Cem

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio maggio sui teleschermi italiani, Cem ha costretto Dursun a firmare l'atto di adozione, lasciando Arda a Ceyda.

Bahar, invece, ha salvato Doruk prima che Sirin lo convincesse a gettarsi dalla finestra. La protagonista ha dato una severa lezione alla sorellastra, aggredendola in mezzo alla strada. Le due donne sono state fermate dall'arrivo di Ceyda e Enver che hanno evitato conseguenze drammatiche. Sirin si è data alla fuga mentre Bahar ha raccontato ai suoi parenti cos'è accaduto.

Infine Ceyda è impazzita di gioia dopo aver scoperto di aver ottenuto l'adozione del piccolo Arda.