Le puntate de La forza di una donna in onda dall’11 al 16 maggio 2026 saranno tra le più drammatiche della stagione. La soap turca porterà infatti in scena un’escalation di tensioni familiari, rivelazioni sconvolgenti e momenti di forte paura che coinvolgeranno soprattutto Bahar e i suoi figli.

Al centro della trama ci sarà ancora una volta Sirin, sempre più instabile e incontrollabile. Le sue azioni finiranno per mettere in serio pericolo Doruk e costringeranno Arif ed Enver a prendere decisioni drastiche. Intanto emergerà finalmente tutta la verità sulla morte di Sarp, destinata a cambiare per sempre gli equilibri della famiglia.

Sirin fuori controllo: Bahar salva Doruk all’ultimo momento

La settimana sarà segnata da un episodio particolarmente drammatico che vedrà protagonista il piccolo Doruk. Sirin, ormai sempre più distante dalla realtà e incapace di gestire i propri impulsi, arriverà infatti a compiere un gesto gravissimo che rischierà di avere conseguenze irreparabili.

Bahar si renderà conto appena in tempo del pericolo e riuscirà a intervenire prima che la situazione degeneri completamente. Lo shock sarà enorme e porterà la donna a comprendere quanto Sirin possa ormai rappresentare una minaccia concreta per tutta la famiglia.

Dopo l’accaduto, Sirin perderà nuovamente il controllo e si allontanerà da casa, lasciando Enver e Ceyda disperati e incapaci di prevedere le sue prossime mosse.

Anche Bahar vivrà momenti di forte angoscia, combattuta tra il desiderio di proteggere i propri figli e il dolore per una situazione familiare ormai sempre più ingestibile.

Nel frattempo, Fazilet proporrà a Bahar un progetto importante legato al suo libro, aprendo alla donna una nuova prospettiva professionale proprio in uno dei momenti più difficili della sua vita.

Arif rompe il silenzio: la morte di Sarp nasconde un segreto terribile

Parallelamente, le puntate vedranno Arif prendere finalmente una decisione destinata a cambiare tutto. Dopo aver raccolto indizi e sospetti sempre più inquietanti, l’uomo sceglierà infatti di raccontare a Bahar ed Enver ciò che ha scoperto sulla morte di Sarp.

La verità sarà devastante: Sirin avrebbe manomesso la flebo dell’uomo in ospedale provocandone la morte.

Una confessione sconvolgente che getterà Bahar nello sconforto e convincerà Enver che la figlia abbia ormai bisogno di cure urgenti in una struttura specializzata.

Sirin, però, sembrerà intuire il pericolo e deciderà di sparire nel nulla rifugiandosi in un albergo. Prima della fuga definitiva, la ragazza tornerà segretamente a casa soltanto per recuperare il denaro nascosto da Enver, lasciando tutti nel panico.