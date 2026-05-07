Le trame delle puntate finali de La forza di una donna previste nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Arif farà una sorpresa a Bahar con la complicità di Enver, Nisan e Doruk. Il fratello di Kismet chiederà la mano della protagonista nel corso della festa di fidanzamento di Ceyda.

Arif chiede la mano di Bahar

Raif e Ceyda si getteranno a capofitto nell'organizzazione delle loro nozze. Enver accetterà di accompagnare la donna all'altare come se fosse suo padre. Durante il party del fidanzamento ufficiale saranno presenti anche Arif e Bahar, grandi amici della coppia.

In questa circostanza, il barista coinvolgerà il sarto in una sorpresa per la protagonista. Enver prenderà la parola spiegando che quella sera non festeggeranno solo il fidanzamento di Raif e Ceyda ma anche quello di Bahar e Arif. In questo modo, la madre di Nisan e Doruk comprenderà che Kara le sta chiedendo di diventare sua moglie in un modo molto strano.

Bahar e Ceyda organizzano le loro nozze nello stesso giorno

Le trame della serie tv raccontano che Bahar risponderà affermativamente alla richiesta di Arif dopo aver capito che anche i figli erano al corrente di tutto. Ma le sorprese non finiranno qui poiché Ceyda e la sua migliore amica decideranno di sposarsi lo stesso giorno coi rispettivi promessi sposi.

Le due donne organizzeranno in fretta e furia il loro matrimonio.

Nel frattempo, Arif sarà raggiunto da una bella notizia. Il barista riceverà un doppio regalo da parte della sorella Kismet, che scapperà dal quartiere di Tarlabasi in compagnia del suo ex marito Cem. L'uomo riceverà le chiavi della macchina della sorella e quelle della casa che un tempo era abitata dal rivenditore di auto come regali di nozze.

Ceyda e Arif hanno voluto internare Sirin una clinica psichiatrica

Nel contempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio maggio su Canale 5, Bahar si è recata da Fazilet per ultimare il libro riguardante la sua storia. Arif, invece, ha escogitato un piano insieme a Ceyda per sbarazzarsi di Sirin dopo la scoperta che ha manomesso la flebo che teneva in vita Sarp in ospedale.

Il giovane è corso dalla sorella Kismet, sperando che potesse aiutarlo ad inchiodare la figlia del sarto per omicidio. Arif e Ceyda hanno pensato di contattare la psichiatra che seguiva Sirin per confermare che si tratta di una persona pericolosa e quindi bisognosa di ricovero in una clinica psichiatrica. Kismet ha spiegato al barista che c'è bisogno della firma di Enver per avviare il piano. Il sarto ha dimostrato di essere incapace a gestire i colpi di testa di Sirin anche se ha iniziato a disprezzarla per la sua cattiveria.