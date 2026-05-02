Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Kismet sorprenderà Arif Kara prima di scappare da Istanbul insieme a Cem. L'avvocatessa farà due regali al fratello, capaci di cambiargli la vita.

Arif riceve una casa e un auto da Kismet

Arif comunicherà al padre di aver chiesto la mano di Bahar. L'uomo si congratulerà col figlio, apparendo contento con lui, sopratutto per il fatto che la sua nuova nuora diventerà presto ricca grazie alla pubblicazione del suo libro. Fazilet cederà i diritti del manoscritto a Bahar, che ne diventerà autrice.

Il manoscritto diventerà un successo che catturerà l'attenzione di un regista, che ne vorrà comprare i diritti per fare una serie tv.

Arif, intanto, riceverà un'altra notizia dopo aver ottenuto il consenso del padre alle nozze con Bahar. Kismet spedirà a suo fratello le chiavi della sua auto e quelle della casa in cui viveva con Cem prima della loro fuga. La donna racconterà a suo fratello di aver deciso di regalargli sia la macchina che l'automobile dove trasferirsi insieme a Bahar per formare una famiglia felice.

Arif lascia il quartiere di Tarlabasi

Le anticipazioni della soap opera rivelano che il regalo inaspettato permetterà ad Arif ed i suoi famigliari di staccarsi dal povero quartiere di Tarlabasi.

Enver, invece, deciderà di non seguire il barista, credendo che presto tornerà a casa Sirin, ricoverata in una struttura psichiatra per aver provocato la morte di Sarp. Il sarto crederà che la figlia riesca a superare i suoi problemi di natura psicologica ma andrà incontro ad una brutta delusione. La darklady aggredirà Bahar accusandola di aver rovinato la sua vita quando se la ritroverà davanti al cancello della clinica psichiatrica.

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio maggio su Canale 5, Bahar ha invitato Arif a rimettersi in gioco e tornare all'università a finire gli studi in ingegneria. La protagonista ha voluto che il barista la smettesse di sottovalutarsi.

La situazione tra Ceyda e Raif si è complicata quando lei ha preso una difficile decisione. La madre di Arda ha ridato l'anello di fidanzamento all'uomo per colpa della sua insicurezza.

Cem, invece, ha confessato a Kismet di provare ancora dei sentimenti per lei nonostante il loro divorzio. L'uomo ha creato una situazione che potrebbe cambiare gli equilibri tra di loro.

Infine è emerso un sospetto inquietante come il fatto che Sirin potrebbe essere coinvolta nella morte di Sarp. Arif e Ceyda hanno iniziato a collegare alcuni elementi anche se non hanno avuto prove sufficienti per incastrarla.