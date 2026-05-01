Fazilet emozionerà Ceyda nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Ti daremo 100mila dollari", le dirà, "Arda deve stare con te".

Le anticipazioni tv rivelano che Raif e sua madre uniranno le loro forze per aiutare Ceyda a tenere con sé il suo bambino. La donna non potrà trattenere le lacrime per la grande generosità nei suoi confronti.

Fazilet e Raif uniti per aiutare Ceyda

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Ceyda saranno giorni di grande tensione a causa del pericolo di perdere Arda. Dursun, infatti, rivendicherà la paternità del bambino e farà causa a Ceyda per averlo con sé.

Legalmente, l'uomo avrà tutte le possibilità di avere suo figlio con sé e per rinunciare al processo chiederà 100mila dollari. Ceyda ed Emre non potranno mai pagare quella cifra, quindi il rischio si farà sempre più concreto. Con l'avvicinarsi della data dell'udienza, Ceyda, ormai rassegnata all'idea di perdere il suo bambino, sarà molto giù e Raif penserà a un modo per aiutarla. Quando sarà a cena con Fazilet, il ragazzo spiegherà a sua madre che ha preso 100mila dollari dal conto per pagare Dursun e lasciare che Arda resti con Ceyda. "Lei non sa nulla", dirà Raif, "E non accetterà senza il tuo aiuto". Fazilet chiederà a suo figlio di essere più chiaro.

La grande sorpresa per Ceyda a La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Fazilet accetterà di aiutare Ceyda e dovrà essere proprio lei a darle i soldi. "Dopo la storia dell'anello non vorrebbe mai il mio aiuto" dirà Raif a sua madre che capirà la situazione, "Solo tu puoi convincerla". L'indomani, Fazilet e suo figlio aspetteranno l'arrivo di Ceyda per darle la bella notizia. "Io e Raif vogliamo che Arda cresca con te", dirà la scrittrice, "Ti daremo 100mila dollari". Ceyda avrà le lacrime agli occhi per la grande generosità di Raif e sua madre: "Siete delle persone stupende", dirà. Fazilet sarà felice di aiutare Ceyda, ma lei rifiuterà con piacere perché avrà un'altra notizi da dare: "Arda resterà con me, è tutto risolto". La donna spiegherà che Dursun ha rinunciato alla causa, anche se non saprà che è stato Cem a costringerlo con la forza a firmare quel foglio.