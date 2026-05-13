Negli episodi finali della soap turca La forza di una donna che verranno trasmessi su Canale 5 il 17 maggio pomeriggio e il 22 maggio sera, la protagonista principale Bahar convolerà a nozze con Arif, lo stesso giorno in cui la sua amica Ceyda sposerà Raif.

Enver fa arrestare sua figlia Sirin

Enver farà arrestare sua figlia Sirin, sia per aver ucciso il cognato Sarp e per aver tentato di fare del male anche al nipote Doruk. Dopo essere finita in una clinica psichiatrica, Sirin continuerà a essere instabile. Tuttavia, pur avendola tradita, Enver farà visita alla figlia, ma un giorno finirà per farla infuriare, appena si farà accompagnare da Bahar.

In particolare, Sirin perderà il controllo, quando vedrà la sua sorellastra, al punto che i medici si vedranno costretti a sedarla. Sempre a proposito di Bahar, il libro scritto da Fazilet che racconta la sua vita avrà un enorme successo.

Kismet parte con Cem, il piccolo Arda riesce a parlare

In seguito, Fazilet convincerà Ceyda e Raif a visitare una casa di montagna in cui potrebbero sposarsi.

Nel contempo, servendosi dell’aiuto di Nisan e Doruk, il piccolo Satilmiş renderà felice sua madre Ceyda, dopo aver imparato Arda a dire la parola mamma. In seguito, Ceyda e Bahar sceglieranno i loro abiti da sposa, dopo aver deciso di convolare a nozze con i rispettivi compagni lo stesso giorno.

Intanto, Kismet se ne andrà via da Istanbul insieme a Cem, ma prima di partire, farà recapitare una lettera d’addio a suo fratello Arif, attraverso cui gli dirà di avergli regalato la sua casa e la sua automobile come regalo di matrimonio.

Durante il tanto atteso giorno, il piccolo Arda riuscirà finalmente a parlare, invece Ceyda si riconcilierà con sua madre, dopo essere diventata la moglie di Raif. Per concludere, anche Bahar e Arif pronunceranno il fatidico sì, rendendo felici Nisan e Doruk.

Riepilogo: Sirin ha confessato ad Arif di aver ucciso Sarp

Di recente, Sirin ha confessato ad Arif di aver ucciso Sarp [VIDEO] staccandogli la flebo che lo teneva in vita in ospedale. Dopo aver appreso la verità, Arif ha registrato di nascosto la conversazione avuta con Sirin, con l’obiettivo di assicurarla alla giustizia.