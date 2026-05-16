Bahar sarà pronta a perdonare ancora Sirin nella puntata finale de La forza di una donna del 22 maggio: preparerà una torta per sua sorella in manicomio.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar andrà con Enver a trovare Sirin in manicomio per tenderle la mano. Quando scorgerà sua sorella da lontano, Sirin andrà su tutte le furie e avrà una crisi.

La fine di Sirin a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin finirà in manette e sarà ricoverata in manicomio a causa dei suoi reati. La famiglia di Bahar non sarà più in pericolo e si concentrerà sul grande giorno di nozze in cui Raif e Arif coroneranno il loro sogno d'amore con le rispettive fidanzate.

Bahar sarà al settimo cielo e proporrà a Enver di trasferirsi con lei, Arif e i bambini subito dopo il matrimonio. Il pensiero sarà molto gradito ma, seppur commosso, Enver rifiuterà di andare a vivere con Bahar perché il suo pensiero sarà per Sirin. "Voglio che abbia una casa in cui tornare quando guarirà". dirà l'uomo riferendosi a sua figlia. Bahar comprenderà l'importanza di Sirin per Enver e si renderà conto di quanto l'uomo stia soffrendo per tutta la situazione. Bahar capirà che si è concentrata troppo sulla sua felicità senza pensare che nel frattempo Enver ha dovuto separarsi da Sirin e non è stata una scelta facile per lui.

Il gesto di Bahar per Sirin

Nella puntata finale de La forza di una donna che ci sarà il 22 maggio in prima serata, Enver si recherà a far visita a Sirin, ma Bahar lo fermerà qualche minuto prima.

"Ho preparato una torta per Sirin", dirà, "Come quella che faceva la mamma". Enver sarà sorpreso e ringrazierà Bahar per la sua generosità. La donna, però, farà di più: deciderà di accompagnare Enver da Sirin. Nonostante la ragazza abbia tolto la vita a Sarp e abbia tentato di eliminare Doruk, Bahar mostrerà di avere sempre una porta aperta per il perdono e questo farà commuovere Enver. La struttura in cui sarà ricoverata Sirin non permetterà a Bahar di entrare, ma Enver consegnerà la torta a sua figlia con orgoglio. In un primo momento Sirin fingerà di apprezzare, ma quando scorgerà Bahar oltre il cancello perderà totalmente il controllo.