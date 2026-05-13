La puntata di La Promessa in onda giovedì 14 maggio ruota attorno a una scelta destinata a pesare sul futuro della tenuta: Manuel decide di leggere la lettera inviata da Cruz dal carcere, poi la brucia e nega ad Alonso di averla mai aperta. Una decisione che non chiarisce i dubbi, ma li sposta soltanto più avanti, mentre il marchesino accetta di partecipare alla festa organizzata per il cognato e si prepara a conoscere una donna nuova, Enora Mendez. Intanto Vera dà una risposta alle richieste di Lope, con Curro pronto a richiamare tutti alla prudenza.

Manuel tra il peso della lettera di Cruz e la bugia ad Alonso

Il centro della puntata è Manuel, diviso tra il desiderio di capire cosa voglia davvero sua madre e la volontà di chiudere ogni legame con lei. Dopo aver esitato a lungo, il marchesino decide di aprire la lettera di Cruz, leggendo con attenzione una missiva che lo lascia visibilmente inquieto. Subito dopo, però, compie un gesto netto: brucia la lettera per impedire che il contenuto possa essere conosciuto da altri.

Quando Alonso gli chiede spiegazioni, Manuel sceglie la strada della menzogna e afferma di non aver mai aperto la busta. È una risposta che tranquillizza il padre solo in apparenza, perché il ragazzo sembra aver trattenuto dentro di sé qualcosa di importante.

A quel punto Alonso lo convince a partecipare alla festa in onore di suo cognato, e proprio lì Manuel farà un incontro speciale con Enora Mendez, una presenza destinata a portare aria nuova nella sua vita e in quella di Toño.

Vera, Lope e Curro: la festa si complica

Mentre Manuel cerca di tenere nascosta la verità sulla lettera, anche gli altri intrecci della tenuta si muovono in una direzione delicata. Vera decide di aiutare Lope nel suo tentativo di introdursi a casa della sua famiglia, ma la scelta non passa inosservata e Curro interviene subito per frenare l’entusiasmo del cuoco, invitandolo a muoversi con più cautela. La prudenza, in questa fase, diventa una necessità più che un consiglio.

La stessa atmosfera di equilibrio fragile accompagna tutto l’episodio: da una parte la curiosità per il nuovo incontro di Manuel alla festa, dall’altra la sensazione che ogni mossa possa generare conseguenze imprevedibili. Nel mezzo resta la verità taciuta di Cruz, un segreto che Manuel ha deciso di leggere da solo e che, almeno per ora, preferisce tenere sepolto dietro una bugia.