La puntata di La Promessa in onda venerdì 15 maggio ruota attorno a una serata di gala che doveva celebrare il nuovo titolo di Adriano, ma che rischia di trasformarsi in un momento di forte imbarazzo per tutta la famiglia. Il giovane è stato preparato con cura da Catalina e Curro, ma la pressione degli eventi mondani e le aspettative dei nobili invitati lo mettono subito alla prova. Parallelamente, Pia riesce a convincere Leocadia a lasciare uscire Lope dalla tenuta, aprendo la strada a una missione segreta che potrebbe avere sviluppi importanti.

Adriano sotto esame alla festa

La serata di gala organizzata per Adriano rappresenta il punto centrale dell’episodio. Dopo aver accettato il titolo di conte, l’ex mezzadro si presenta all’evento con un bagaglio di istruzioni e raccomandazioni fornite da Catalina e Curro, che lo hanno aiutato a orientarsi nel cerimoniale nobiliare. Nonostante questo sostegno, il ragazzo resta molto teso e fatica a mettere in pratica quanto ha imparato, finendo per commettere diversi errori davanti agli invitati. Il risultato è un clima di forte imbarazzo, che coinvolge anche i Luján e alimenta il timore che possano diffondersi voci poco lusinghiere sulla sua famiglia.

Le anticipazioni descrivono Adriano come un personaggio osservato con attenzione e, proprio per questo, esposto al rischio di apparire fuori posto in un contesto per lui ancora nuovo.

La puntata insiste sul contrasto tra l’occasione celebrativa e la fragilità del protagonista, chiamato a dimostrare di poter reggere il peso del titolo appena ottenuto. Accanto a lui, Catalina e gli altri membri della famiglia sperano soprattutto che gli errori non si trasformino in uno scandalo capace di compromettere l’immagine dei de Luján.

Pia aiuta Lope, mentre Manuel si tiene lontano

Sul fronte parallelo, Pia riesce a ottenere un risultato importante: convince Leocadia, con una scusa, a far uscire Lope dalla tenuta. Il cuoco approfitta così dell’occasione per portare avanti il suo piano e prepararsi a introdursi nella casa della famiglia di Vera, un’azione che richiede prudenza e collaborazione da parte di chi gli sta attorno.

Le anticipazioni sottolineano che Lope è pronto a muoversi seguendo istruzioni precise e che l’aiuto di Pia rappresenta un passaggio decisivo per renderne possibile la missione.

Nella stessa puntata si aggiunge anche un altro elemento di tensione, legato a Manuel e ad Angela. Secondo l’anticipazione giornaliera del 15 maggio, Angela attraversa un momento emotivamente difficile dopo aver ricevuto un messaggio da parte di un marchese, mentre Lorenzo insiste perché la ragazza affronti la situazione senza più rinvii. Manuel, invece, resta freddo e distaccato, scegliendo di non aprirsi con nuove conoscenze e di tenere le distanze da chi lo circonda.