La puntata di La Promessa in onda sabato 16 maggio mette al centro un passaggio decisivo per il futuro della tenuta: Alonso affida a Catalina e Adriano la gestione completa delle proprietà, convinto che siano loro i più adatti a guidare questa nuova fase. Ma l’aria di festa dura poco. Petra continua a seminare tensione tra la servitù, Romulo ed Emilia devono rivedere i propri piani di nozze e, durante la serata, Angela finisce nel mirino del marchese de Andújar, reagendo in modo clamoroso.

Catalina e Adriano ricevono pieni poteri, ma manca un tassello decisivo

Il momento più importante dell’episodio arriva con la scelta di Alonso, che decide di nominare Catalina e Adriano nuovi direttori della tenuta, consegnando loro pieni poteri sulla gestione delle proprietà. Per il marchese è un passaggio quasi naturale, visto che considera la figlia e il suo marito molto più adatti di lui a prendere in mano le redini del patrimonio familiare. La serata organizzata in onore di Adriano, del resto, si era già chiusa nel migliore dei modi, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutta la famiglia.

Eppure, proprio nel momento in cui tutto sembra andare nella direzione giusta, emerge un dettaglio che Alonso e Catalina rischiano di sottovalutare: le decisioni sulle sorti de La Promessa non dipendono soltanto da loro.

Martina, infatti, possiede una quota tutt’altro che trascurabile del palazzo e di ciò che vi ruota attorno. È un elemento che pesa come un avvertimento, perché fa capire quanto gli equilibri della tenuta siano ancora fragili e quanto ogni scelta possa essere rimessa in discussione da un momento all’altro.

Petra blocca le nozze alla tenuta e Samuel teme di essere tradito

Sul fronte della servitù, Petra continua a muoversi come una vera regista del caos. Dopo essere tornata a occupare il suo ruolo, la governante non ha alcuna intenzione di fare passi indietro e vuole vendicarsi di chi l’ha accusata di aver denunciato Padre Samuel. La sua linea è durissima: impedisce persino ai domestici di assistere alle nozze di Romulo ed Emilia, costringendo i due a cambiare programma e a ripiegare su una cerimonia celebrata direttamente a palazzo.

Petra, però, non si ferma qui. Nel suo mirino finisce anche Samuel, che la donna ha messo sotto pressione rivelandogli di aver visto il suo bacio con Maria e lasciando intendere di poter raccontare tutto agli altri. Il sacerdote, consapevole di essere ormai vulnerabile, le chiede di non tradirlo e di non svelare il segreto, perché un’esposizione pubblica metterebbe in pericolo sia lui sia la cameriera. La puntata gioca così su una tensione continua, tra minacce, ricatti e rapporti che sembrano sempre sul punto di spezzarsi.