La puntata di La Promessa in onda domenica 17 maggio porta avanti due linee narrative molto forti: da un lato l’asse tecnico e imprenditoriale, con Enora sempre più protagonista nell’hangar accanto a Tono; dall’altro la tensione familiare e personale, con Manuel che rivela ad Alonso una verità pesantissima sulla sua impresa e Angela costretta a subire nuove pressioni dopo il conflitto con il marchese de Andújar. Nel mezzo, Lope continua a muoversi su un terreno pericoloso, mentre alla tenuta cresce la sensazione che ogni mossa possa cambiare gli equilibri.

Enora convince nell’hangar, ma Manuel scopre una realtà scomoda

La scena più interessante dell’episodio si sposta nell’hangar, dove Tono offre a Enora la possibilità di osservare da vicino la costruzione di un motore durante l’assenza di Manuel. Quello che potrebbe sembrare un semplice momento di lavoro si trasforma invece in un’occasione decisiva: la ragazza si mette subito all’opera, affianca il figlio di Simona e propone soluzioni ingegnose per migliorare la prestazione degli aeroplani. La sua intelligenza pratica emerge con forza e lascia intendere che la sua presenza possa avere un impatto concreto sul futuro del progetto.

Proprio l’assenza di Manuel rende ancora più significativo questo passaggio.

Il marchesino, infatti, confida ad Alonso una notizia che pesa come un macigno: Leocadia detiene ormai il sessanta per cento della sua impresa. È una rivelazione che cambia il quadro dei rapporti di forza e fa capire quanto la partita economica e familiare sia ancora aperta. La puntata del 17 maggio mette così insieme talento, ingegno e strategia, mostrando come le sorti della tenuta dipendano sempre meno dalle apparenze e sempre più dalle mosse di chi sa muoversi con lucidità.

Lope sotto pressione, Angela esasperata dalle richieste di Leocadia e Lorenzo

Sul fronte più teso, Lope continua a vivere una prova molto difficile. Il suo obiettivo resta quello di ingannare il duca de Carril, ma il confronto diretto con lui rischia di far crollare la sua messinscena.

L’episodio insiste sul rischio costante di smascheramento: Lope riesce quasi a convincere il giovane Federico con le sue capacità di attore, ma basta poco perché tutto possa saltare. È un equilibrio sottilissimo, che rende la sua missione una delle più delicate della puntata.