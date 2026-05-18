Nuovo appuntamento con La Promessa, la soap spagnola in onda domenica 18 maggio alle 19:40 su Rete 4. La serie ambientata nei pressi di Cordova continua a tenere alta l’attenzione del pubblico con intrighi familiari, tradimenti e lotte di potere all’interno della tenuta dei marchesi di Luján.

Le anticipazioni rivelano che Manuel farà una scoperta destinata a cambiare completamente gli equilibri. Analizzando alcuni documenti legati all’azienda aeronautica, il marchesino si renderà conto che Leocadia sta portando avanti una strategia silenziosa per prendere il controllo delle sue quote societarie.

La donna starebbe infatti cercando di costruire una vera e propria scalata economica senza attirare sospetti.

Di fronte a questa scoperta, Manuel perderà la calma e deciderà di intervenire immediatamente. Furioso per quanto appreso, correrà da Don Alonso per metterlo al corrente della situazione e cercare di fermare il piano prima che sia troppo tardi.

Toño scopre il segreto di Enora

Nel frattempo, continuerà a far discutere anche la vicenda che coinvolge Toño ed Enora. Prima della sua partenza, Manuel aveva affidato al giovane la custodia dell’hangar e dei motori, chiedendogli di prestare la massima attenzione. Toño, però, finirà per ignorare le indicazioni ricevute e consentirà a Enora di entrare nel laboratorio segreto.

La visita porterà alla luce un dettaglio sorprendente. La ragazza dimostrerà infatti di avere una conoscenza approfondita della meccanica aeronautica, lasciando Toño senza parole. Enora proporrà persino alcune soluzioni innovative per migliorare i motori progettati da Manuel, mostrando capacità inattese che potrebbero nascondere un segreto ancora più grande.

Angela sotto pressione

Le anticipazioni de La Promessa raccontano inoltre che Angela vivrà uno dei momenti più difficili della sua vita. La giovane continuerà a subire forti pressioni da parte della madre Leocadia e di Don Lorenzo, intenzionati a evitare scandali che potrebbero compromettere importanti accordi economici.

Nonostante la volontà iniziale di denunciare le molestie subite, Angela si troverà costretta a fare marcia indietro.

Alla fine, schiacciata dalle pressioni familiari, accetterà di chiedere scusa al Marchese de Andujar per lo schiaffo dato durante il ricevimento.

Martina contro Catalina

Intanto, il rapporto tra Martina e Catalina entrerà sempre più in crisi. La decisione di Don Alonso di affidare maggiori responsabilità ai nuovi conti provocherà infatti profonde tensioni all’interno della famiglia.

Martina resterà molto delusa quando scoprirà che Catalina ha firmato il nuovo contratto con i mezzadri senza consultarla, ignorando completamente il fatto che anche lei possieda ancora delle quote della tenuta. Sentendosi esclusa e messa da parte, la giovane affronterà la cugina accusandola apertamente di egoismo e di aver cambiato atteggiamento dopo aver ottenuto potere e prestigio.